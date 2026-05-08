مؤتمر كاريك: التأهل لـ أبطال أوروبا ليس النهاية.. ومستقبلي سيتحدد مع انتهاء الموسم

الجمعة، 08 مايو 2026 - 23:33

كتب : FilGoal

مايكل كاريك

كشف مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد أن تركيز فريقه ما زال منصبا على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، رغم ضمان التأهل إلى أبطال أوروبا.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة سندرلاند غدا السبت في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وقال كاريك في المؤتمر الصحفي: "تأهلنا لدوري الأبطال قبل أيام قليلة فقط، وما زال تركيزنا بالكامل على إنهاء الموسم بقوة".

وواصل "هناك تحديات مختلفة بالطبع، خاصة مع العودة للعب كل ثلاثة أو أربعة أيام، الفريق اعتاد على ذلك في السابق، لكن هذا الموسم كان مختلفا بسبب الغياب عن البطولات والكؤوس".

وأردف "علينا تطوير الفريق وإضافة المزيد من الخبرات، سواء للاعبين الشباب أو المجموعة بالكامل".

وعن مستقبله قال: "الوضوح مهم بالتأكيد، ومع نهاية الموسم سيأتي وقت الحديث عن مستقبلي ودوري مع الفريق، لكن هذا الأمر كان دائما يُناقش في نهاية الموسم، لذلك لم يتغير شيء حتى الآن".

وتحدث عن مواجهة سندرلاند وقال: "سندرلاند ما زال لديه الكثير ليقاتل من أجله، ما قدموه هذا الموسم يستحق الاحترام، خاصة بعد الصعود والبقاء في النصف العلوي من الجدول".

وأنهى حديثه "كل لاعبي الفريق كانوا رائعين، حتى من لم يحصلوا على دقائق كثيرة، الروح داخل المجموعة كانت مذهلة".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، ويقع سندرلاند في المركز 12 برصيد 47 نقطة.

