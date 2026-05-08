الأكثر تتويجا.. الهلال ينهي مغامرة الخلود ويتوج باللقب العاشر لكأس ملك السعوية

أنهى نادي الهلال مغامرة الخلود في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وتوج بطلا للمرة العاشرة في تاريخه.

وحول الهلال تأخره أمام الخلود الذي خاض النهائي الاول في تاريخه بهدف للفوز بهدفين.

وسجل راميرو إنريكي مبكرا للخلود، لكن ناصر الدوسري، وثيو هيرنانديز قلبا النتيجة لصالح الهلال قبل نهاية الشوط الأول.

الهلال حقق اللقب العاشر وعزز صدارته في الأكثر تتويجا بالمسابقة، متفوقا على أهلي جدة (8 ألقاب) والنصر واتحاد جدة ولكل منهما 6 ألقاب.

كريم بنزيمة حقق اللقب مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين (اتحاد جدة - الهلال)

الإيطالي سيموني إنزاجي توج بأول لقب مع الهلال

وصف المباراة

سجل رايمرو إنريكي هدف التقدم لنادي الخلود بعد تمريرة خلف المدافعين من هتان باهبري انفرد بها المهاجم الأرجنتيني ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى في الدقيقة السادسة.

وحاول الهلال تعديل النتيجة بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب الهلال ثيو هيرنانديز قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء محمد كنو ولكن انتهت بين أحضان حارس مرمى الخلود خوان بابلو كوزاني.

وشهدت الدقيقة 16 تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب الهلال كريم بنزيمة ولكن يبعدها ببراعة حارس مرمى الخلود خوان بابلو كوزاني إلى ركنية.

ونجح الهلال في تسجيل التعادل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء قوية من ناصر الدوسري حاول التصدى لها حارس مرمى الخلود كوزاني ولكن ذهبت في المرمى في الزاوية اليسرى في الدقيقة 42

وأرسل سيرجي سافيتش كرة عرضية من الجهة اليمنى أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة ليستغله ثيو هيرنانديز بتسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



































وأهدر سالم الدوسري فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 60 بعد تسديدة صاروخية مرت أعلى مرمى الخلود.

وتقدم حارس الخلود في اللحظات الاخيرة في محاولة تعديل النتيجة لكنه ردت على مرماه وكاد سلطان مندش أن يضيف الهدف الثالث لكن الكرة هزت الشباك الخارجية للمرمى.