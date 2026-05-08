انتظام بيزيرا في تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة اتحاد العاصمة

الجمعة، 08 مايو 2026 - 23:04

كتب : FilGoal

انتظم جوان بيزيرا في تدريبات الزمالك الجماعية قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه اتحاد العاصمة في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية السبت المقبل.

وخاض الزمالك تدريبه الرئيسي على ملعب 5 يوليو تحضيرا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وتدرب اللاعب البرازيلي بعدما كان يعاني من إصابة في مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري المصري على مستوى الحوض.

وشارك اللاعب في الفقرة البدنية في بداية المران، قبل أن يتواجد في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

وتدرب محمد شحاتة لاعب الزمالك في تدريب فريقه الرئيسي تحضيرا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وأوضح الزمالك عبر مركزه الإعلامي أن مشاركة اللاعب في التدريب جاءت بناء على طلبه من الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال للتواجد في المران الختامي استعدادًا لمواجهة بطل الجزائر المرتقبة.

وتوفي والد محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك صباح أمس الخميس.

كما عقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد 5 يوليو في إطار استعدادات الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقام المدير الفني بتحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء بطل الجزائر، وشدد على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل إسعاد جماهير الزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة.

