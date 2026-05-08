محمد شحاتة يشارك في مران الزمالك بناء على طلبه

الجمعة، 08 مايو 2026 - 22:49

كتب : FilGoal

محمد شحاتة - الزمالك - إنييمبا

شارك محمد شحاتة لاعب الزمالك في تدريب فريقه الرئيسي تحضيرا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وخاض الزمالك تدريبه الرئيسي على ملعب 5 يوليو تحضيرا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وأوضح الزمالك عبر مركزه الإعلامي أن مشاركة اللاعب في التدريب جاءت بناء على طلبه من الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال للتواجد في المران الختامي استعدادًا لمواجهة بطل الجزائر المرتقبة.

أخبار متعلقة:
الاتحاد الجزائري يعزي الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة مصدر من اتحاد العاصمة لـ في الجول: خالدي جاهز لمواجهة الزمالك.. وهذا اللاعب سيغيب الزمالك يرتدي زيه الأساسي أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الكونفدرالية – جهة خطيرة وسلبية تعد ميزة لـ الزمالك.. نقاط القوة والضعف لاتحاد العاصمة

وتوفي والد محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك صباح أمس الخميس.

كما عقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد 5 يوليو في إطار استعدادات الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقام المدير الفني بتحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء بطل الجزائر، وشدد على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل إسعاد جماهير الزمالك.

وشرح معتمد جمال بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في التدريب استعدادًا لمباراة الغد.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غد السبت على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .

محمد شحاتة الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية
نرشح لكم
انتظام بيزيرا في تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة اتحاد العاصمة الاتحاد يخطف نقطة من مودرن.. وتعادل لا يخدم فاركو وكهرباء الإسماعيلية الاتحاد الجزائري يعزي الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة منافس مصر – لاعب بلجيكا يقرر تمثيل الكونغو الديمقراطية مصدر من اتحاد العاصمة لـ في الجول: خالدي جاهز لمواجهة الزمالك.. وهذا اللاعب سيغيب انتهت الدوري المصري - مودرن سبورت (0)×(0) الاتحاد السكندري.. نقطة لا ترضي أحد الكونفدرالية – جهة خطيرة وسلبية تعد ميزة لـ الزمالك.. نقاط القوة والضعف لاتحاد العاصمة دجلة يتعادل مع بتروجت في لقاء ركلات الجزاء
أخر الأخبار
بعد احتفاله المثير أمام النصر.. البليهي يعتذر لجماهير الشباب 2 ساعة | سعودي في الجول
وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا للناشئين 2 ساعة | منتخب مصر
بعد غياب موسمين.. فروزينوني يعود للدوري الإيطالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كوبارسي: افتقدنا شيئا إضافيا في أوروبا.. وهذا ما سنقدمه الموسم المقبل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الثالث على التوالي.. المولودية بطلا للدوري الجزائري 2 ساعة | الوطن العربي
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويهبط لدوري الدرجة الثانية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كاريك: التأهل لـ أبطال أوروبا ليس النهاية.. ومستقبلي سيتحدد مع انتهاء الموسم 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر تتويجا.. الهلال ينهي مغامرة الخلود ويتوج باللقب العاشر لكأس ملك السعوية 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 3 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/528763/محمد-شحاتة-يشارك-في-مران-الزمالك-بناء-على-طلبه