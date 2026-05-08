محمد شحاتة يشارك في مران الزمالك بناء على طلبه

شارك محمد شحاتة لاعب الزمالك في تدريب فريقه الرئيسي تحضيرا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وخاض الزمالك تدريبه الرئيسي على ملعب 5 يوليو تحضيرا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وأوضح الزمالك عبر مركزه الإعلامي أن مشاركة اللاعب في التدريب جاءت بناء على طلبه من الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال للتواجد في المران الختامي استعدادًا لمواجهة بطل الجزائر المرتقبة.

وتوفي والد محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك صباح أمس الخميس.

كما عقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد 5 يوليو في إطار استعدادات الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقام المدير الفني بتحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء بطل الجزائر، وشدد على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل إسعاد جماهير الزمالك.

وشرح معتمد جمال بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في التدريب استعدادًا لمباراة الغد.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غد السبت على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .