الاتحاد يخطف نقطة من مودرن.. وتعادل لا يخدم فاركو وكهرباء الإسماعيلية

الجمعة، 08 مايو 2026 - 22:20

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

تعادل مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري بدون أهداف في الجولة التاسعة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

وانتهت مباراة فاركو مع كهرباء الإسماعيلية بدون أهداف أيضا.

ورفع مودرن سبورت رصيده للنقطة 32 في المركز الثامن، ووصل رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 29 في المركز العاشر.

ووصل الاتحاد السكندري للمباراة الخامسة بدون انتصار بواقع تعادل في 3 مباريات وتلقى هزيمتين، وآخر انتصار للفريق يعود لـ مباراة زد 14 إبريل.

وصف المباراة

أعطى عبد الرحمن مجدي كرة عرضية على رأس محمود علاء تصدى لها حارس مودرن سبورت بنجاح في الدقيقة 4.

وسدد علي فوزي كرة صاروخية في الدقيقة 7 مرت بجوار مرمى الاتحاد السكندري.

وصوب أرنولد إيبا كرة مرت بجوار المرمى في الدقيقة 19.

وأهدر محمد مجدي أفشة فرصة خطيرة في الدقيقة 60 كاد أن يفتتح بها التسجيل.

لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف وتعتبر النقطة كافية للفريقان في الابتعاد مؤقتا عن صراع الهبوط.

وفي السياق ذاته وصل فاركو للتعثر الخامس على التوالي في الدوري أمام كهرباء الإسماعيلية بالتعادل بدون أهداف.

وتلقى حسام رضا لاعب فاركو على بطاقة حمراء بعد حصوله على بطاقتين في ظرف 5 دقائق.

ووصل رصيد كهرباء الإسماعيلية للنقطة 27 في المركز 11، ورفع فاركو رصيده للنقطة 22 في المركز 12.

ويشتعل صراع الهبوط قبل 4 جولات من نهاية الموسم الجاري، حيث تتقارب النقاط بين الأندية.

