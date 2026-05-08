كرة سلة - الأهلي يخطف الفوز من الاتحاد في أولى مباريات سلسلة نهائي الدوري المصري

خطف الأهلي الفوز في الثواني الأخيرة على الاتحاد السكندري بنتيجة 68-66 في أولى مباريات سلسلة نهائي الدوري المصري 2025-26.

تقام مباريات الدور النهائي بنظام best of 5 حيث يحصل على اللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.

واستضافت صالة برج العرب في الإسكندرية المباراة الأولى بين الفريقين.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم أجنبي بقيادة علي ساكاجي، جان سوفور روهاميريزا، وكينجسلي أوجيابورو.

وتقدم الاتحاد في الربع الأول بنتيجة 14-11، وفي الثاني وسع الفارق ليصبح 35-26.

في الشوط الثالث استمر تقدم زعيم الثغر بنتيجة 53-46.

وقلب الأهلي الطاولة في الربع الرابع والأخير وتقدم في الدقيقة الأخيرة بنتيجة 65-64.

واستطاع الأهلي الحفاظ على تقدمه في الثواني الأخيرة وحقق الفوز الأول في السلسلة.

وإليكم باقي مباريات السلسلة

المباراة الثانية

الاتحاد × الأهلي.. الأحد 10 مايو - صالة برج العرب.

المباراة الثالثة

الأهلي × الاتحاد - الأربعاء 13 مايو - صالة حسن مصطفى.

في حالة اللجوء للمباراة الرابعة

الأهلي × الاتحاد.. الجمعة 15 مايو - صالة حسن مصطفى.

في حال اللجوء للمباراة الخامسة

الاتحاد × الأهلي.. الأحد 17 مايو - صالة برج العرب.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما عدا المباراة الخامسة حال اللجوء لها ستقام بتمام الخامسة مساء.

وكان الأهلي قد توج بلقب الموسم الماضي من دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري.