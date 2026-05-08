الاتحاد الجزائري يعزي الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة

حرص الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تقديم واجب العزاء لبعثة الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة لاعب الفريق.

وتوفي والد محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك صباح أمس الخميس.

وقدم اتحاد الكرة الجزائري واجب العزاء في وفاة والد لاعب الزمالك خلال الاجتماع الفني الذي عقد اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الجزائري.

ويتواجد محمد شحاتة رفقة بعثة الزمالك في الجزائر استعدادا لذهاب نهائي الكونفدرالية يوم السبت 9 مايو الجاري.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الكرة في الزمالك أخطرت محمد شحاتة بحرية الاختيار بين العودة إلى مصر أو الاستمرار في الجزائر عقب وفاة والده.

ويأتي ذلك خاصة بعد إقامة مراسم دفن جثمان والده الراحل عقب صلاة العصر من يوم الخميس وعدم لحاق شحاتة به.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة ذهابا، على أن تقام مباراة العودة على استاد القاهرة يوم 16 مايو الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك طلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة، أو أقصى سعة ممكنة، في مباراة اتحاد العاصمة ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.