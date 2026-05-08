بورنموث يستبعد خيمينيز بسبب تورطه في محادثات غير لائقة مع قاصر

أعلن نادي بورنموث استبعاد أليكس خيمينز من قائمة الفريق لمواجهة فولام في الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي إن هذا الإجراء يتعلق بتحقيق في منشورات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصفوها بأنها "ذات طبيعة خطيرة".

وتداولت بعض الحسابات بأن اللاعب متورط في محادثات غير لائقة مع فتاه قاصر بعمر 15 عاما، وهو ما يتم التحقيق به.

جاء البيان:

"يُدرك نادي بورنموث وجود منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالظهير الأيمن، أليكس خيمينز، يُدرك النادي خطورة الأمر، ويجري التحقيق فيه حاليًا. ونتيجةً لذلك، لن يتم إدراج أليكس في تشكيل الفريق لمباراة الغد في الدوري الإنجليزي ضد فولام، ولن يُصدر النادي أي تعليق آخر في الوقت الحالي".

صاحب الـ 21 عاما خاض 33 مباراة هذا الموسم بقميص بورنموث معارا من ميلان الإيطالي.

وخلال هذا الموسم سجل هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.

وأعلن بورنموث تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي في فبراير الماضي.