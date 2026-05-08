منافس مصر – لاعب بلجيكا يقرر تمثيل الكونغو الديمقراطية

الجمعة، 08 مايو 2026 - 21:09

كتب : FilGoal

جورثي موكيو - بلجيكا

أعلن جورثي مويكيو لاعب أياكس أمستردام تمثيله لمنتخب الكونغو الديمقراطية بدلا من بلجيكا.

وتقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال موكيو لصحيفة دي تيليجراف الهولندية: "قررت أت أتبع حدسي وأن أضع نفسي تحت تصرف منتخب الكونغو الديمقراطية، لذلك آمل أن أتمكن من اللعب معه قريبا".

موكيو لاعب وسط شارك مع بلجيكا لمدة دقيقتين فقط وذلك ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية في مارس 2025.

وتستهل بلجيكا مشوارها في المجموعة السابعة ضد مصر في 15 يونيو قبل أن تلعب ضد نيوزيلندا وإيران.

وتأتي مجموعات كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا -أستراليا - الدنمارك - تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

