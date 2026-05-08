الأولى منذ 16 عام.. برونو يفوز بجائزة غائبة عن مانشستر يونايتد

توج الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة من رابطة الكتاب والنقاد الإنجليزية.

وسيتسلم برونو الجائزة يوم 19 مايو الجاري في العاصمة لندن في حفل عشاء.

وحصل قائد مانشستر يونايتد على الجائزة بنسبة 45% من الأصوات، متفوقًا على نجم آرسنال ديكلان رايس لاعب أرسنال في سباق قوي حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسمها بفارق 28 صوتا فقط.

وأصبح برونو فيرنانديز أول لاعب من مانشستر يونايتد يحصل على الجائزة منذ واين روني عام 2010.

وحل ديكلان رايس في المركز الثاني، فيما جاء إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بالمركز الثالث.

وقال جون كروس رئيس لجنة النقاد في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية: "فيرنانديز ورايس كان لهما تأثير كبير هذا الموسم، وهما مثالان رائعان داخل وخارج الملعب".

وخاض برونو فيرنانديز الموسم الحالي 34 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 21 آخرين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 64 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.