تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام الخلود في نهائي كأس ملك السعودية

الجمعة، 08 مايو 2026 - 20:08

كتب : FilGoal

الهلال - كريم بنزيمة

يقود الفرنسي كريم بنزيمة هجوم الهلال في مواجهة الخلود بنهائي كأس ملك السعودية.

ويلعب الهلال ضد الخلود بعد قليل من أجل تحديد بطل الكأس بالموسم الحالي.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - متعب الحربي - ناصر الدوسري

الوسط: سيرجي سافيتش - محمد كنو - روبن نيفيز

الهجوم: سالم الدوسري - كريم بنزيمة - مالكوم.

فيما يقود الأرجنتيني راميرو إنريكي هجوم نادي الخلود في مواجهة الهلال.

وجاء تشكيل الخلود لمواجهة الهلال كالتالي:

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك بالفوز على أهلي جدة في نصف النهائي بركلات الجزاء.

فيما تأهل الخلود للمباراة النهائية بعد الفوز على اتحاد جدة بالسيناريو ذاته.

