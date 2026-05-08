الزمالك يرتدي زيه الأساسي أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

الجمعة، 08 مايو 2026 - 19:56

كتب : FilGoal

زي الزمالك الأساسي

يرتدي الزمالك زيه الأساسي في مواجهة اتحاد العاصمة المرتقبة ضمن ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غدٍ السبت على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، عن ارتداء الزمالك لزيه الأساسي المكوَّن من "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق اتحاد العاصمة، زيه المكون من "القميص باللونين الأحمر والأسود والشورت الأسود"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون "البنفسجي".

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غدٍ السبت على استاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وسيقام لقاء الإياب في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الذهاب كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.

وفاز الزمالك في نصف النهائي على شباب بلوزداد، بينما تأهل اتحاد العاصمة على حساب أولمبيك أسفي المغربي.

