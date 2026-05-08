دجلة يتعادل مع بتروجت في لقاء ركلات الجزاء

فرض وادي دجلة التعادل على بتروجت بنتيجة 2-2 في الجولة 9 من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

التعادل أبقى رصيد دجلة عند 45 نقطة في المركز الثامن، وظل بتروجت في المركز الـ 12 برصيد 38 نقطة.

وتقدم بتروجت بهدف أدهم حامد من ركلة جزاء في الدقيقة 10.

ووصل لاعب الوسط لسابع أهدافه في الموسم الحالي.

وفي الدقيقة 19 احتسب الحكم ركلة جزاء لدجلة لكن بعد مطالعة تقنية الفيديو احتسبها ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 45+2 عدّل الإيفواري فرانك بولي النتيجة لدجلة من صناعة أحمد داهش.

ورفع بولي رصيده لـ 9 أهداف في صدارة هدافي الفريق، وفي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري المصري.

وفي الشوط الثاني استغل البديل رشيد أحمد خطأ فادحا من عمرو حسام وسجل الكرة في الشباك معيدا التقدم لبتروجت.

النيجيري سجل 5 أهداف في الدوري هذا الموسم معادلا أفضل رصيده التهديفي مع الداخلية موسم 2022-23.

وتعادل دانييل مشيكيتش لدجلة من ركلة جزاء في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 2-2.