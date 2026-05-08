تشواميني: ما حدث هذا الأسبوع غير مقبول.. وأتقبل عقوبة النادي واحترمها

اعتذر أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد عن الأحداث التي شهدتها تدريبات الفريق الملكي مؤخرا بينه وبين فيدي فالفيردي.

وقال تشواميني عبر حسابه الرسمي انسجرام: "ما حدث هذا الأسبوع في التدريبات أمر غير مقبول، أقول ذلك وأنا أفكر في الصورة التي يجب أن نقدمها للشباب، سواء في كرة القدم أو حتى في المدارس، مهما كان المخطئ أو المصيب، يجب دائما البحث عن الحل الأكثر هدوءا لإنهاء أي خلاف".

وأضاف "أعتذر أولا عن الصورة التي ظهر بها النادي، لأن الجماهير واللاعبين والجهاز الفني والإدارة يشعرون بخيبة أمل كبيرة بسبب ما حدث هذا الموسم، لكن الإحباط لا يبرر كل شيء، وحتى إن كانت هذه الأمور تحدث أحيانا داخل غرف الملابس، فهي لا تليق بريال مدريد أبدا".

وأردف "الإنترنت يحب اختراع القصص المبالغ فيها من أجل إثارة الجدل، لذلك لا تصدقوا كل ما يُقال أو الروايات الكاذبة المنتشرة، الآن ليس وقت معرفة من قال ماذا أو من كان على حق، لقد تقبلت عقوبة النادي وأحترمها".

وأتم "نحن عائلة واحدة، وقد نختلف أحيانا، لكن يجب أن يبقى هدفنا دائما فوق كل شيء، لقد اعتذرت للمجموعة، وأريد أيضا الاعتذار لكل جماهير ريال مدريد، الآن حان وقت المضي قدما، وكل تركيزنا على الكلاسيكو وعلى إعادة ريال مدريد إلى المكانة التي يستحقها".

وأعلن ريال مدريد عقوبة ثنائي الفريق، فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني بعد أزمتهما الأخيرة.

وقرر ريال مدريد في وقت سابق فتح ملفين تأديبيين منفصلين للاعبين، عقب الواقعة التي حدثت خلال الحصة التدريبية. (طالع التفاصيل)

وكشف ريال مدريد عن قراره بتغريم فالفيردي وتشواميني 500 ألف يورو، وإغلاق القضية بعد اعتذار كل منهما.