ريال مدريد يفتح تحقيقا تأديبيا مع فالفيردي وتشواميني بعد شجارهما

الخميس، 07 مايو 2026 - 22:35

كتب : FilGoal

أعلن نادي ريال مدريد عن فتح تحقيق تأديبي بحق الثنائي فيدريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني، على خلفية الأحداث التي شهدها مران الفريق الأول صباح اليوم.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي إن النادي قرر فتح ملفين تأديبيين منفصلين للاعبين، عقب الواقعة التي حدثت خلال الحصة التدريبية.

وأوضح النادي الإسباني أنه سيعلن القرارات النهائية الخاصة بالتحقيقين في وقت لاحق، وذلك بعد انتهاء كافة الإجراءات الداخلية المتعلقة بالواقعة.

ولم يكشف البيان عن طبيعة الأحداث التي وقعت في المران، مكتفيا بالإشارة إلى بدء التحقيق الداخلي مع الثنائي تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.

ونشب شجار يوم الأربعاء بين الأوروجوياني والفرنسي، لكنها تطورت اليوم الخميس بشكل أكبر لتصل لاعتداء جسدي.

وبحسب ما جاء في تقرير صحيفة "آس" فإن الأمر بدأ عندما اتهم فالفيردي زميله تشواميني بتسريب تفاصيل شجار الأمس إلى وسائل الإعلام، وهو ما نفاه اللاعب الفرنسي بشكل قاطع، مطالبا زميله بالتوقف عن افتعال الأزمات.

وتصاعدت الأمور بشكل متسارع، مع استمرار فالفيردي في توجيه الاتهامات، قبل أن يفقد تشواميني أعصابه ويعتدي عليه.

وسقط فالفيردي أرضا خلال الاشتباك، حيث تعرض لإصابة في الرأس أفقدته الوعي، ليتم نقله خارج غرفة الملابس على نقالة وسط حالة من الصدمة داخل الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الجولة 35 من الدوري الإسباني الأحد المقبل.

وبحسب ما جاء في تقرير صحيفة "آس" فقد يتم استبعاد الثنائي من مواجهة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني مع بعض القرارات التأديبية للثنائي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

