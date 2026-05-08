تشكيل الاتحاد السكندري - أفشة يقود الهجوم أمام مودرن سبورت

الجمعة، 08 مايو 2026 - 19:32

كتب : هاني العوضي

محمد مجدي "أفشة" - الاتحاد السكندري

يقود محمد مجدي "أفشة" هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة مودرن سبورت بالدوري.

**ويلعب الاتحاد ضد مودرن سبورت بعد قليل ضمن الجولة التاسعة من مرحلة تحديد الهابطين.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة مودرن سبورت كالتالي:

أخبار متعلقة:
اللعنة مستمرة لـ 9 أعوام.. بتروجت يفوز على الاتحاد السكندري ويصعب موقفه في البقاء بعد رباعية دجلة.. الاتحاد السكندري يقرر إيقاف مستحقات الفريق لحين تحسن النتائج فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري تسديدتان على المرمى.. التعادل يفرض نفسه بين المقاولون العرب والاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – مصطفى إبراهيم – محمود علاء – كريم الديب.

خط الوسط: محمود عبد العاطي – سيفوري إيزاك – محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: يسري وحيد – إيبوكا – عبد الرحمن مجدي.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر في مجموعة الهبوط برصيد 28 نقطة.

فيما يتواجد مودرن سبورت في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

وتهبط 4 فرق من الدوري الممتاز من أصل 14 فريق تتكون منهم مجموعة الهبوط.

الاتحاد السكندري مودرن سبورت
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - مودرن سبورت (0)×(0) الاتحاد السكندري.. علاج جنش دجلة يتعادل مع بتروجت في لقاء ركلات الجزاء صاروخية شكري نجيب تقود المقاولون العرب لفوز قاتل على الجونة خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من علي ماهر إمكانية قيادة الفريق في الموسم المقبل كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الاتحاد ضد الأهلي في نهائي الدوري زد يعلن سفر لاعبيه الشباب لخوض فترة معايشة مع بورتو البرتغالي علي محمود: جددت 5 سنوات لإنبي.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز حامد عبد الله: أولوياتي الاحتراف الخارجي.. ومباراة الزمالك كانت مشحونة لهذه الأسباب
أخر الأخبار
الاتحاد الجزائري يعزي الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة 8 دقيقة | الكرة المصرية
بورنموث يستبعد خيمينيز بسبب تورطه في محادثات غير لائقة مع قاصر 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر – لاعب بلجيكا يقرر تمثيل الكونغو الديمقراطية 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر نهائي كأس ملك السعودية - الهلال (2)-(1) الخلود.. جووووووول ثيو هيرنانديز 49 دقيقة | سعودي في الجول
الأولى منذ 16 عام.. برونو يفوز بجائزة غائبة عن مانشستر يونايتد 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد العاصمة لـ في الجول: خالدي جاهز لمواجهة الزمالك.. وهذا اللاعب سيغيب 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
رومانو: ريال مدريد يبدأ مفاوضاته مع مورينيو ساعة | الكرة الأوروبية
بعودة في الشوط الثاني.. مسار يتوج بلقب كأس مصر سيدات على حساب دجلة ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528742/تشكيل-الاتحاد-السكندري-أفشة-يقود-الهجوم-أمام-مودرن-سبورت