تشكيل الاتحاد السكندري - أفشة يقود الهجوم أمام مودرن سبورت
الجمعة، 08 مايو 2026 - 19:32
كتب : هاني العوضي
يقود محمد مجدي "أفشة" هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة مودرن سبورت بالدوري.
**ويلعب الاتحاد ضد مودرن سبورت بعد قليل ضمن الجولة التاسعة من مرحلة تحديد الهابطين.
وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة مودرن سبورت كالتالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – مصطفى إبراهيم – محمود علاء – كريم الديب.
خط الوسط: محمود عبد العاطي – سيفوري إيزاك – محمد مجدي "أفشة".
خط الهجوم: يسري وحيد – إيبوكا – عبد الرحمن مجدي.
ويحتل الاتحاد المركز العاشر في مجموعة الهبوط برصيد 28 نقطة.
فيما يتواجد مودرن سبورت في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.
وتهبط 4 فرق من الدوري الممتاز من أصل 14 فريق تتكون منهم مجموعة الهبوط.
