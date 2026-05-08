تشكيل الاتحاد السكندري - أفشة يقود الهجوم أمام مودرن سبورت

يقود محمد مجدي "أفشة" هجوم الاتحاد السكندري في مواجهة مودرن سبورت بالدوري.

**ويلعب الاتحاد ضد مودرن سبورت بعد قليل ضمن الجولة التاسعة من مرحلة تحديد الهابطين.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – مصطفى إبراهيم – محمود علاء – كريم الديب.

خط الوسط: محمود عبد العاطي – سيفوري إيزاك – محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: يسري وحيد – إيبوكا – عبد الرحمن مجدي.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر في مجموعة الهبوط برصيد 28 نقطة.

فيما يتواجد مودرن سبورت في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

وتهبط 4 فرق من الدوري الممتاز من أصل 14 فريق تتكون منهم مجموعة الهبوط.