مصدر مقرب من أليسون يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله عن ليفربول
الجمعة، 08 مايو 2026 - 18:22
كتب : عبد الرحمن شريف
كشف مصدر مقرب لأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول موقف اللاعب من الرحيل أو البقاء مع الريدز.
أليسون بيكر
النادي : ليفربول
وينتهي عقد اللاعب مع ليفربول صيف 2027.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "أليسون لم يحسم مستقبله بعد، هناك تحرك من يوفنتوس لكن اللاعب سيقرر موقفه نهاية الموسم الجاري بالبقاء أو الرحيل".
وربطت المصادر الإيطالية اللاعب بالانتقال ليوفنتوس الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.
وانضم أليسون لـ ليفربول صيف 2018 قادما من روما الإيطالي.
وخاض أليسون مع ليفربول الموسم الجاري 34 مباراة تلقى 36 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة.
ووصل إجمالي مشاركاته مع ليفربول لـ332 مباراة تلقى 305 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 137 مباراة.
