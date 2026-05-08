مصدر مقرب من أليسون يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله عن ليفربول

الجمعة، 08 مايو 2026 - 18:22

كتب : عبد الرحمن شريف

ليفربول - كريستال بالاس - أليسون

كشف مصدر مقرب لأليسون بيكر حارس مرمى ليفربول موقف اللاعب من الرحيل أو البقاء مع الريدز.

وينتهي عقد اللاعب مع ليفربول صيف 2027.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "أليسون لم يحسم مستقبله بعد، هناك تحرك من يوفنتوس لكن اللاعب سيقرر موقفه نهاية الموسم الجاري بالبقاء أو الرحيل".

أخبار متعلقة:
تقرير: يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع أليسون.. ويحاول إقناع ليفربول بالتخلي عنه سكاي: يوفنتوس يكثف جهوده لضم أليسون.. وليفربول يدرس البدائل تقرير: كوستا أبرز المرشحين لخلافة أليسون في ليفربول تقرير: أليسون يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر للانتقال

وربطت المصادر الإيطالية اللاعب بالانتقال ليوفنتوس الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وانضم أليسون لـ ليفربول صيف 2018 قادما من روما الإيطالي.

وخاض أليسون مع ليفربول الموسم الجاري 34 مباراة تلقى 36 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة.

ووصل إجمالي مشاركاته مع ليفربول لـ332 مباراة تلقى 305 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 137 مباراة.

أليسون بيكر ليفربول يوفنتوس
نرشح لكم
سكاي: صراع بين برشلونة وليفربول وأرسنال على ضم باركولا تقرير: دوكو وسيمينيو لن يكونان عائقا.. مانشستر سيتي يفتح الباب أمام ضم فينيسيوس جونيور لا جازيتا: يوفنتوس يخطط لإعادة ريندرز للدوري الإيطالي في الـ39 من عمره.. هالك ينضم إلى فلومينينسي تقرير: يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع أليسون.. ويحاول إقناع ليفربول بالتخلي عنه رومانو: إنتر ميامي يقترب من ضم كاسيميرو تقرير إسباني: "لم أتحدث معه لإقناعه".. مدرب فالنسيا يعلن ضم ديانج في صفقة انتقال حر ماينو: مانشستر يونايتد يعني كل شيء لعائلتي
أخر الأخبار
تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام الخلود في نهائي كأس ملك السعودية 23 دقيقة | سعودي في الجول
الزمالك يرتدي زيه الأساسي أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
بث مباشر كرة سلة - الأهلي (14)-(18) الاتحاد.. نهائي الدوري المصري 35 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري المصري - مودرن سبورت (0)×(0) الاتحاد السكندري.. سيطرة متبادلة 36 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية – جهة خطيرة وسلبية تعد ميزة لـ الزمالك.. نقاط القوة والضعف لاتحاد العاصمة 37 دقيقة | الكرة المصرية
دجلة يتعادل مع بتروجت في لقاء ركلات الجزاء 43 دقيقة | الدوري المصري
تشواميني: ما حدث هذا الأسبوع غير مقبول.. وأتقبل عقوبة النادي واحترمها 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الاتحاد السكندري - أفشة يقود الهجوم أمام مودرن سبورت 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت في الدوري المصري - الزمالك (1-(0) سموحة.. 3 نقاط ثمينة
/articles/528738/مصدر-مقرب-من-أليسون-يكشف-لـ-في-الجول-حقيقة-رحيله-عن-ليفربول