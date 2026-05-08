قائد اتحاد العاصمة: نريد الفوز بالكونفدرالية لدخول التاريخ

شدد سعدي رضوان قائد اتحاد العاصمة عن جاهزية فريقه لخوض نهائي الكونفدرالية ضد الزمالك.

ويخوض الزمالك نهائي الكونفدرالية ضد اتحاد العاصمة الجزائري ذهابا يوم 9 مايو وإيابا يوم 16 من نفس الشهر.

وقال سعدي رضواني قائد اتحاد العاصمة في مؤتمر صحفي: "هذا النهائي يعتبر فرصة ثمينة لنا كلاعبين، من أجل الدخول في تاريخ اتحاد العاصمة، من خلال التتويج باللقب".

وأضاف "نملك لاعبين من ذوي الخبرة سبق لهم التتويج بهذا اللقب القاري، إلى جانب لاعبين آخرين شبان لديهم الرغبة في حمل هذه الكأس".

وأتم تصريحاته "توجنا باللقب في 2023، وواصلنا المشاركة في هذه البطولة، واليوم نحن أمام فرصة للتويج مجددا بهذا اللقب".

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء غدٍ السبت على استاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وسيقام لقاء الإياب في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.