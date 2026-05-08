مؤتمر سلوت: صلاح اقترب جدا من المشاركة في التدريب.. وانتقالات الصيف لن تكون جذرية

الجمعة، 08 مايو 2026 - 17:21

كتب : FilGoal

أرني سلوت مدرب ليفربول

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول، اقتراب محمد صلاح من العودة للمشاركة في التدريبات.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "محمد صلاح لم يتدرب معنا بعد، لكنه يقترب جدا جدا من المشاركة في التدريب معنا".

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي في تمام الثانية والنصف ظهر السبت، في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

كما أعلن مدرب ليفربول تحديثات حول المصابين "إيزاك عاد للتدريبات أمس هذا أمر إيجابي، فيما لا يزال أليسون بيكر غائبا، وجورجي مامادرشفيلي سيعود إلى التدريبات اليوم."

وعن موقف إبراهيما كوناتي وفلوريان فيرتز، قال "كوناتي كان لديه سبب شخصي إدى لغايى عن التدريب يوم الأربعاء، ولكنه كان موجودا أمس واليوم."

وأكمل "فوريان فيرتز كان مريضا ولكنه تدرب معنا أمس أيضا"

وكشف سلوت عن هدف ليفربول الأول هذا الموسم وهو التأهل أوروبيا "هدفنا الأول والرئيسي هو التأهل لدوري أبطال أوروبا، وتحقيق فوز واحد على الأقل يكفي لتأهلنا."

واستدرك "تحقيقنا 3 انتصارات لن تسكت المنتقدين، ولكن نحتاج إلى سلسلة طويلة من النتائج والأداء الجيد."

وتحدث سلوت عن فترة الانتقالات المقبلة "أنا أتطلع إليه بكل حماس، لذا لست قلقاً على الإطلاق. وكما كنت أتطلع للعمل مع هؤلاء اللاعبين قبل عامين وقبل عام، أتطلع أيضاً للعمل مع اللاعبين الذين أعمل معهم الآن."

وأدرف "فترة الانتقالات لن تكون جذرية كما كانت في الصيف الماضي، علينا تغيير بعض اللاعبين بسبب رحيل لاعبين اثنين، من المحتمل أن يحل محل أحدهما كوستاس تسيميكاس العائد من الإعارة. أتطلع بشوق لبدء الموسم المقبل من جديد.

وعن منافسه تشيلسي، قال سلوت "لقد عاد بعض الغائبين للفريق، ومن المرجح أن يكون الفريق أقوى من الأسبوع الماضي."

وسقط تشيلسي الأسبوع الماضي أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1.

