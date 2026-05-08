مؤتمر جوارديولا: كل ما بوسعنا الفوز بمبارياتنا.. وهذا سر تحول جيريمي دوكو

اعترف بيب جوارديولا بقوة فريق برينتفورد، ومدربه كيث أندروز قبل مواجهتهما بالدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه برينتفورد في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي، السابعة والنصف مساء السبت، على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن أداء كيث أندروز مدرب برينتفورد "ليس من السهل تعويض توماس فرانك بعد هذا الموسم الاستثنائي."

ويحتل برينتفورد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة وينافس على أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وعن موقف المصابين، رد جوارديولا "لقد عشنا بدون رودري لأشهر عديدة، لا يزال يشعر بعدم الارتياح التام، سنرى ما إذا كان سيكون جاهزاً وبصحة جيدة وسيعود بعد ظهر اليوم أو غداً."

وعن يوشكو جفاريول "في الموسم الماضي كان اللاعب الأهم بالنسبة لنا، لعب جميع المباريات، نأمل أن يساعدنا في الجزء الأخير من الموسم، وأن يقدم أداءً جيدًا مع كرواتيا في كأس العالم، ثم نعود إليه في الموسم المقبل."

ورد جوارديولا على خطأ مارك جيهي في مباراة إيفرتون، قائلاً "لقد ارتكب خطأً، لكنها جزء من اللعبة."

وأخطأ جيهي في كرة الهدف الأول لإيفرتون، الجولة الماضية، التي انتهت بالتعادل 3-3.

كما أثنى على تحول جيريمي دوكو جناح الفريق "أنا سعيد للغاية، وأشعر أن على الجناح أن يسجل ويؤثر، لا أن يكون مجرد لاعب إضافي في مواجهة فردية، الأهداف، والتمريرات الحاسمة، والمساهمة الدفاعية أيضًا، أجل، لقد كان جيريمي مذهلاً هذا الموسم."

ورد ساخرًا عن سر تحول دوكو "المدرب دائماً! عندما يلعب اللاعبون بشكل جيد، فذلك بفضل المدرب، وعندما يلعبون بشكل سيئ، فذلك بسببهم."

وشارك جيريمي في 42 مباراة بكافة البطولات هذا الموسم، سجل 7 أهداف، وصنع 14 هدفا.

وأتم حديثه عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي "كل ما بوسعنا هو الفوز بمبارياتنا."

ويتخلف مانشستر سيتي عن المتصدر أرسنال بفارق 5 نقاط.