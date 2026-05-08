تقرير: بايرن ميونيخ يرغب في ضم شقيق كفاراتسخيليا الأصغر

الجمعة، 08 مايو 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن خوض تورنيكي الشقيق الأصغر لخفيتشا كفاراتسخيليا، فترة تجريبية مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن شقيق كفاراتسخيليا الأصغر صاحب الـ 16 عاما، قدم أداءً رائعا خلال فترته التجريبية مع بايرن.

وأوضحت أن بايرن يبدو أنه حريصا على ضم اللاعب الجورجي، بعدما ترك انطباعاً جيداً، وسجل هدفاً مذهلاً خلال فوز فريقه في مباراة ودية بنتيجة 3-1.

ويسير تورنيكي كفاراتسخيليا على خطى شقيقه الأكبر، ببداية مسيرته في نادي المدينة دينامو تبليسي الجورجي.

وخاض خفيتشا كفاراتسخيليا نفس التجربة مع بايرن ميونيخ قبل 9 سنوات، ولكن بسبب قيود التعاقد مع اللاعبين أقل من 18 عاما أوقفت الصفقة.

ويأمل بايرن في الحفاظ على فرصه في ضم اللاعب، وعدم تكرار تجربة عدم نجاح كفاراتسخيليا الأكبر.

وعاد وقتها خفيتشا إلى ناديه الجورجي قبل أن يبدأ مسيرته مع روبن كازان الروسي، ثم نابولي الإيطالي، ومنه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقام نيلز شمادتكه، كبير كشافي بايرن ميونخ، بمتابعة اللاعب الدولي الجورجي تحت 17 عامًا وهو يلعب في مركز الجناح الأيسر.

وتألق خفيتشا كفاراتسخيليا، مع باريس سان جيرمان هذا الموسم ونجح في قيادة فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشاهد تورنيكي شقيقه الأكبر على ملعب أليانز أرينا الأربعاء الماضي، حين قدم تمريرة حاسمة إلى عثمان ديمبيلي التي أقصت بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا.

