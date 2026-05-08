قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. تاريخ المواجهات العربية في نهائي الكونفدرالية

يدخل نادي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري لنهائي عربي جديد في الكونفدرالية، حيث تعتبر هذه المواجهة العاشرة بين الأندية العربية في نهائي البطولة القارية.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية غدا السبت في مباراة الذهاب بالجزائر.

وشهدت النسخ الأخيرة سيطرة واضحة لأندية شمال إفريقيا، خاصة من المغرب ومصر وتونس والجزائر، في مشهد أصبح معتادا داخل القارة السمراء.

وتمتلك الأندية المغربية نصيب الأسد من المشاركة في نهائي الكونفدرالية بـ 11 مناسبة، وحققت الأندية المغربية البطولة في 8 مناسبات 4 منهم أمام الأندية العربية.

وتواجدت الأندية الجزائرية في نهائيات الكونفدرالية في 4 مناسبات خسرت البطولة في 3 مناسبات، وحققتها مرة واحدة من نصيب اتحاد العاصمة عام 2023 أمام يانج أفريكانز التنزاني.

وشاركت الأندية المصرية في 4 نهائيات حققوا البطولة في 3 مرات، مرتان الزمالك أمام نهضة بركان ومرة واحدة للأهلي أمام سيوي سبورت.

وتعرض بيراميدز للهزيمة الوحيدة في النهائي للأندية المصرية.

ويعتبر ذلك النهائي هو الأول للزمالك في مواجهة فريق غير مغربي في نهائي الكونفدرالية.

تاريخ المواجهات العربية في نهائي الكونفدرالية

2006 – النجم الساحلي × الجيش الملكي، توج الفريق التونسي بالبطولة بالتعادل 1-1 في الذهاب بالمغرب و0-0 في الإياب بتونس.

2007 – الصفاقسي × المريخ، توج الفريق التونسي بالبطولة بالفوز 4-2 في السودان، والانتصار مجددا في الإياب 1-0 بملعب الصفاقسي.

2008 – الصفاقسي × النجم الساحلي، حافظ الصفاقسي على لقبه بالتعادل سلبا في الذهاب و2-2 على ملعب النجم الساحلي إيابا.

2010 – الفتح الرباطي × الصفاقسي، حقق الفريق المغربي البطولة بعد التعادل في المغرب بدون أهداف، وتحقيق الانتصار في تونس 3-2.

2011 – المغرب الفاسي × الإفريقي، توج الفريق المغربي بالبطولة بعدما تعرض لهزيمة في تونس 1-0 وانتصر في المغرب 1-0 وحسمت ركلات الترجيح البطولة بفوز المغرب الفاسي.

2019 – الزمالك × نهضة بركان، حقق الفريق المصري البطولة بعدما تعرض لهزيمة في المغرب 1-0 وانتصر في القاهرة 1-0 وحسمت ركلات الترجيح البطولة لصالح الزمالك.

2020 – نهضة بركان × بيراميدز، حقق الفريق المغربي البطولة بالفوز على بيراميدز 1-0 في أول نهائي من مباراة واحدة.

2021 – الرجاء × شبيبة القبائل، حقق الفريق المغربي البطولة بالفوز على شبيبة القبائل 2-1 في ثاني نسخة يقام بها نهائي من مباراة واحدة.

2024 – الزمالك × نهضة بركان، حقق الزمالك البطولة من جديد أمام الفريق المغربي بعد الهزيمة ذهابا 2-1، والفوز إيابا 1-0.

ووصلت إجمالي المباريات السابقة في النهائي بين الأندية العربية 9 نهائيات، وهذا النهائي العاشر بين الأندية العربية في نهائي الكونفدرالية.