قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. تاريخ المواجهات العربية في نهائي الكونفدرالية

الجمعة، 08 مايو 2026 - 16:45

كتب : عبد الرحمن شريف

كأس الكونفدرالية الإفريقية

يدخل نادي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري لنهائي عربي جديد في الكونفدرالية، حيث تعتبر هذه المواجهة العاشرة بين الأندية العربية في نهائي البطولة القارية.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية غدا السبت في مباراة الذهاب بالجزائر.

وشهدت النسخ الأخيرة سيطرة واضحة لأندية شمال إفريقيا، خاصة من المغرب ومصر وتونس والجزائر، في مشهد أصبح معتادا داخل القارة السمراء.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الجمعة 17 أبريل 2026.. الزمالك في الكونفدرالية وقمة كأس السلة ولقاء مصري بالعراق مواعيد مباريات الأحد 22 مارس - الزمالك في الكونفدرالية.. ودربي مدريد ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الزمالك ضد أوتوهو في كأس الكونفدرالية كأس الكونفدرالية - كاف يؤكد موعد مواجهتي الزمالك والمصري ضد أوتوهو وشباب بلوزداد

وتمتلك الأندية المغربية نصيب الأسد من المشاركة في نهائي الكونفدرالية بـ 11 مناسبة، وحققت الأندية المغربية البطولة في 8 مناسبات 4 منهم أمام الأندية العربية.

وتواجدت الأندية الجزائرية في نهائيات الكونفدرالية في 4 مناسبات خسرت البطولة في 3 مناسبات، وحققتها مرة واحدة من نصيب اتحاد العاصمة عام 2023 أمام يانج أفريكانز التنزاني.

وشاركت الأندية المصرية في 4 نهائيات حققوا البطولة في 3 مرات، مرتان الزمالك أمام نهضة بركان ومرة واحدة للأهلي أمام سيوي سبورت.

وتعرض بيراميدز للهزيمة الوحيدة في النهائي للأندية المصرية.

ويعتبر ذلك النهائي هو الأول للزمالك في مواجهة فريق غير مغربي في نهائي الكونفدرالية.

تاريخ المواجهات العربية في نهائي الكونفدرالية

2006 – النجم الساحلي × الجيش الملكي، توج الفريق التونسي بالبطولة بالتعادل 1-1 في الذهاب بالمغرب و0-0 في الإياب بتونس.

2007 – الصفاقسي × المريخ، توج الفريق التونسي بالبطولة بالفوز 4-2 في السودان، والانتصار مجددا في الإياب 1-0 بملعب الصفاقسي.

2008 – الصفاقسي × النجم الساحلي، حافظ الصفاقسي على لقبه بالتعادل سلبا في الذهاب و2-2 على ملعب النجم الساحلي إيابا.

2010 – الفتح الرباطي × الصفاقسي، حقق الفريق المغربي البطولة بعد التعادل في المغرب بدون أهداف، وتحقيق الانتصار في تونس 3-2.

2011 – المغرب الفاسي × الإفريقي، توج الفريق المغربي بالبطولة بعدما تعرض لهزيمة في تونس 1-0 وانتصر في المغرب 1-0 وحسمت ركلات الترجيح البطولة بفوز المغرب الفاسي.

2019 – الزمالك × نهضة بركان، حقق الفريق المصري البطولة بعدما تعرض لهزيمة في المغرب 1-0 وانتصر في القاهرة 1-0 وحسمت ركلات الترجيح البطولة لصالح الزمالك.

2020 – نهضة بركان × بيراميدز، حقق الفريق المغربي البطولة بالفوز على بيراميدز 1-0 في أول نهائي من مباراة واحدة.

2021 – الرجاء × شبيبة القبائل، حقق الفريق المغربي البطولة بالفوز على شبيبة القبائل 2-1 في ثاني نسخة يقام بها نهائي من مباراة واحدة.

2024 – الزمالك × نهضة بركان، حقق الزمالك البطولة من جديد أمام الفريق المغربي بعد الهزيمة ذهابا 2-1، والفوز إيابا 1-0.

ووصلت إجمالي المباريات السابقة في النهائي بين الأندية العربية 9 نهائيات، وهذا النهائي العاشر بين الأندية العربية في نهائي الكونفدرالية.

الزمالك كأس الكونفدرالية اتحاد العاصمة
نرشح لكم
قائد اتحاد العاصمة: نريد الفوز بالكونفدرالية لدخول التاريخ 2 مليون جنيه لبطل كأس مصر.. اتحاد الكرة يعلن أكبر حزمة جوائز مالية في تاريخ مسابقاته قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. كاف يعلن زيادة الجوائز المالية لوصيف الكونفدرالية خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من علي ماهر إمكانية قيادة الفريق في الموسم المقبل كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الاتحاد ضد الأهلي في نهائي الدوري مؤتمر عمر جابر: وصوله اتحاد العاصمة إلى النهائي ليس صدفة.. ونفصل بين الدوري والكونفدرالية زد يعلن سفر لاعبيه الشباب لخوض فترة معايشة مع بورتو البرتغالي علي محمود: جددت 5 سنوات لإنبي.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز
أخر الأخبار
قائد اتحاد العاصمة: نريد الفوز بالكونفدرالية لدخول التاريخ 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أرتيتا: الجماهير أعطونا دافع كبير.. ولا شيء أهم من الدوري الآن 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
2 مليون جنيه لبطل كأس مصر.. اتحاد الكرة يعلن أكبر حزمة جوائز مالية في تاريخ مسابقاته 42 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر سلوت: صلاح اقترب جدا من المشاركة في التدريب.. وانتقالات الصيف لن تكون جذرية 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: كل ما بوسعنا الفوز بمبارياتنا.. وهذا سر تحول جيريمي دوكو 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بايرن ميونيخ يرغب في ضم شقيق كفاراتسخيليا الأصغر ساعة | الكرة الأوروبية
قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. تاريخ المواجهات العربية في نهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
سكاي: صراع بين برشلونة وليفربول وأرسنال على ضم باركولا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528731/قبل-لقاء-الزمالك-واتحاد-العاصمة-تاريخ-المواجهات-العربية-في-نهائي-الكونفدرالية