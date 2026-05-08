تقرير: دوكو وسيمينيو لن يكونان عائقا.. مانشستر سيتي يفتح الباب أمام ضم فينيسيوس جونيور

الجمعة، 08 مايو 2026 - 16:35

كتب : FilGoal

كشفت موقع Teamtalk عن اهتمام نادي مانشستر سيتي بضم فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

وينتهي تعاقد فينيسيسوس جونيور مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، فيما لم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد التعاقد بعد.

وأوضح الموقع أن فرصة بيع فينيسيوس في الصيف ستكون الأخيرة لريال مدريد للاستفادة ماديا من بيع اللاعب.

ويشترط فينيسيوس الحصول على نفس راتب كيليان مبابي من أجل تجديد تعاقده مع الفريق الملكي.

وشارك اللاعب البرازيلي صاحب الـ 25 عاما هذا الموسم في 50 مباراة بكافة البطولات سجل خلالهم 21 هدفا، وصنع 14.

وتأجلت المفاوضات بين الطرفين بسبب الوضع غير المستقر للنادي، وخسارة كافة البطولات.

كما تأجلت بسبب انتقاد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق في بداية الموسم، للاعب البرازيلي.

ولكن تحسن أداء فينيسيوس الفردي منذ تولي ألفارو أربيلوا قيادة الفريق خلفا لألونسو.

ولم يغب فينيسيوس عن أي مباراة لريال مدريد منذ تولي أربيلوا، باستثناء مباراة فالنسيا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأشار الموقع إلى أنه بسبب الصراعات الداخلية يعد مانشستر سيتي خيارا جيدا بالنسبة لفينيسيوس.

وخرج باريس سان جيرمان من سباق التعاقد مع فينيسيوس جونيور، بعد التوازن الذي حققه لويس إنريكي في قيادة الفريق.

وأتم التقرير "لن يشكل جيريمي دوكو، أو أنطوان سيمينيو، أي عائق لإتمام الصفقة، نظرا لأن مستقبلهما غامض، بالإضافة إلى أن فينيسيوس يعتبر فرصة نادرة في سوق الانتقالات."

