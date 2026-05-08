موندو ديبورتيفو: لاعبو ريال مدريد مقتنعون بأن فينيسيوس جونيور "مخبر" أربيلوا

الجمعة، 08 مايو 2026 - 16:28

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، عن تفاصيل جديدة داخل غرفة الملابس في ريال مدريد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو العاشرة مساء الأحد، على ملعب كامب نو.

وذكرت الصحيفة أن لاعبو ريال مدريد مقتنعون بأن فينيسيوس جونيور هو "مخبر" ألفارو أربيلوا مدرب الفريق.

وأشارت الصحيفة "فينيسيبوس يقوم بنقل أخبار كل ما يدور خلف الأبواب المغلقة للمدرب."

وينتهي تعاقد فينيسيسوس جونيور مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، فيما لم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد التعاقد بعد.

ويحق لفينيسيوس جونيور إجراء مفاوضات مع نادي آخر في يناير من العام المقبل للانتقال إليه مجانا في صيف 2027.

وأضافت موندو ديبورتيفو "يعتقد لاعبو ريال مدريد أن فينيسيوس الذي تربطه علاقة وثيقة بالمدرب، هو من كشف عن جميع الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة."

كما كشف التقرير "لاعبو ريال مدريد سئموا من فينيسيوس، بسبب سلوكه وتصرفاته على أرض الملعب، سواءً تجاه زملائه أو في سلوكه الشخصي."

وتعجب اللاعبون من العلاقة الواضحة على أرض الملعب، حيث أصبح البرازيلي فوق النقد، وفقا لما نقلته الصحيفة.

ولم يغب فينيسيوس عن أي مباراة لريال مدريد منذ تولي أربيلوا، باستثناء مباراة فالنسيا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وشارك اللاعب البرازيلي صاحب الـ 25 عاما هذا الموسم في 50 مباراة بكافة البطولات سجل خلالهم 21 هدفا، وصنع 14.

