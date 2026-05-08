بايرن ميونيخ يعلن إصابة ديفيز وغيابه عدة أسابيع

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة ألفونسو ديفيز ظهير أيسر الفريق خلال مواجهة باريس سان جيرمان.

وودع بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد التعادل إيابا بهدف لمثله أمام باريس سان جيرمان.

وخسر بايرن مباراة الذهاب على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية بنتيجة 5-4.

وكشف الفريق البافاري عبر موقعه الرسمي، عن تعرض ديفيز لإصابة عضلية في العضلة الخلفية بالقدم اليسرى.

ولم يكشف بايرن عن مدة غياب ديفيز، إلا أنه ذكر أن اللاعب سيغيب لعدة أسابيع.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة فولفسبورج يوم السبت في الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من الدوري الألماني.

وتوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني للمرة الـ 35 في تاريخه.

ويتبقى لبايرن 3 مواجهات هذا الموسم، أمام فولفسبورج، وكولن بالدوري، بالإضافة إلى شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا التاسعة مساء يوم 23 مايو الجاري.

وشارك الدولي الكندي هذا الموسم في 23 مباراة، سجل خلالهم هدفا، وصنع 5 أهداف.

وانضم ديفيز إلى بايرن ميونيخ قادما من فانكوفر الكندي في يناير 2019.

ومن المنتظر أن يخوض ألفونسو ديفيز مع منتخب كندا كأس العالم ضمن المجموعة الثانية إلى جانب البوسنة والهرسك، وقطر، وسويسرا.