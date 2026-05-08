بايرن ميونيخ يعلن إصابة ديفيز وغيابه عدة أسابيع

الجمعة، 08 مايو 2026 - 15:58

كتب : Filgoal Team

ألفونسو ديفيز - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة ألفونسو ديفيز ظهير أيسر الفريق خلال مواجهة باريس سان جيرمان.

وودع بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد التعادل إيابا بهدف لمثله أمام باريس سان جيرمان.

وخسر بايرن مباراة الذهاب على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية بنتيجة 5-4.

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد يدرس التفاوض مع بايرن لضم ديفيز ديفيز وموسيالا وأوربيج.. بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بايرن يستعيد ألفونسو ديفيز قبل لقاء أتالانتا

وكشف الفريق البافاري عبر موقعه الرسمي، عن تعرض ديفيز لإصابة عضلية في العضلة الخلفية بالقدم اليسرى.

ولم يكشف بايرن عن مدة غياب ديفيز، إلا أنه ذكر أن اللاعب سيغيب لعدة أسابيع.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة فولفسبورج يوم السبت في الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة من الدوري الألماني.

وتوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني للمرة الـ 35 في تاريخه.

ويتبقى لبايرن 3 مواجهات هذا الموسم، أمام فولفسبورج، وكولن بالدوري، بالإضافة إلى شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا التاسعة مساء يوم 23 مايو الجاري.

وشارك الدولي الكندي هذا الموسم في 23 مباراة، سجل خلالهم هدفا، وصنع 5 أهداف.

وانضم ديفيز إلى بايرن ميونيخ قادما من فانكوفر الكندي في يناير 2019.

ومن المنتظر أن يخوض ألفونسو ديفيز مع منتخب كندا كأس العالم ضمن المجموعة الثانية إلى جانب البوسنة والهرسك، وقطر، وسويسرا.

ألفوسو ديفيز بايرن ميونيخ
نرشح لكم
مصدر مقرب من أليسون يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله عن ليفربول مؤتمر أرتيتا: الجماهير أعطونا دافع كبير.. ولا شيء أهم من الدوري الآن مؤتمر جوارديولا: كل ما بوسعنا الفوز بمبارياتنا.. وهذا سر تحول جيريمي دوكو تقرير: بايرن ميونيخ يرغب في ضم شقيق كفاراتسخيليا الأصغر سكاي: صراع بين برشلونة وليفربول وأرسنال على ضم باركولا موندو ديبورتيفو: لاعبو ريال مدريد مقتنعون بأن فينيسيوس جونيور "مخبر" أربيلوا الثاني من توتنجهام.. جيبس ​​وايت لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي جوارديولا مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الـ 13 في مسيرته
أخر الأخبار
مصدر مقرب من أليسون يكشف لـ في الجول حقيقة رحيله عن ليفربول 5 دقيقة | ميركاتو
قائد اتحاد العاصمة: نريد الفوز بالكونفدرالية لدخول التاريخ 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أرتيتا: الجماهير أعطونا دافع كبير.. ولا شيء أهم من الدوري الآن 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
2 مليون جنيه لبطل كأس مصر.. اتحاد الكرة يعلن أكبر حزمة جوائز مالية في تاريخ مسابقاته ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر سلوت: صلاح اقترب جدا من المشاركة في التدريب.. وانتقالات الصيف لن تكون جذرية ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: كل ما بوسعنا الفوز بمبارياتنا.. وهذا سر تحول جيريمي دوكو ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بايرن ميونيخ يرغب في ضم شقيق كفاراتسخيليا الأصغر ساعة | الكرة الأوروبية
قبل لقاء الزمالك واتحاد العاصمة.. تاريخ المواجهات العربية في نهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528726/بايرن-ميونيخ-يعلن-إصابة-ديفيز-وغيابه-عدة-أسابيع