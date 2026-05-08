خبر في الجول - بيراميدز يستفسر من علي ماهر إمكانية قيادة الفريق في الموسم المقبل

الجمعة، 08 مايو 2026 - 15:58

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - علي ماهر

استفسر مسؤولو بيراميدز من علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا إمكانية تدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل حسبما علم FilGoal.com.

وينتهي تعاقد المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بنهاية الموسم الجاري مع الفريق السماوي، ولا يزال موقفه غامضا سواء بالرحيل أو التجديد.

فيما سبق أن أعلن سيراميكا كليوباترا تجديد تعاقد علي ماهر في مارس الماضي حتى 2027.

وسبق أن كشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز: "يورتشيتش مستمر معنا ويقدم مع بيراميدز مستوى ونتائج مميزة، والأولوية لنا هو الحفاظ عليه في الموسم المقبل بغض النظر عن موقف الفريق في بطولتي الدوري وكأس مصر".

ويستعد بيراميدز لمواجهة زد يوم الأحد 10 مايو في نهائي كأس مصر.

كما ينافس بيراميدز على لقب الدوري إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك قبل جولة على نهاية الموسم.

المدرب الكرواتي قاد بيراميدز للتتويج بألقاب كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الـ 3 والسوبر الإفريقي.

وقاد المدرب البالغ 56 عاما فريق بيراميدز في 130 مباراة فاز في 87 وتعادل في 25 وخسر 18 بجميع المسابقات.

في المقابل تولى علي ماهر تدريب سيراميكا كليوباترا في فبراير 2025 ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 49 مباراة.

وحجز الفريق المركز الرابع بشكل رسمي في ترتيب الدوري المصري لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.

وخلال مسيرته درب علي ماهر فرق الأسيوطي وسموحة وإنبي والمصري عبر ولايتين ومودرن سبورت.

وتوج علي ماهر بلقب كأس عاصمة مصر مرتين الأولى بقميص مودرن سبورت والثانية مع سيراميكا كليوباترا.

