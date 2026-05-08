الثاني من توتنجهام.. جيبس ​​وايت لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 08 مايو 2026 - 14:34

كتب : FilGoal

مورجان جيبس وايت

فاز مورجان جيبس ​​وايت لاعب نوتنجهام فورست، بجائزة افضل لاعب في شهر إبريل بالدوري الإنجليزي.

ونجح جيبس وايت في تسجيل 4 أهداف، بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة في 3 مباريات خلال إبريل.

وفاز جيبس بالجائزة لأول مرة في مسيرته.

سجل جيبس وايت 3 أهداف "هاتريك " في شباك بيرنلي خلال 15 دقيقة، بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة في فوز فريقه الكبير أمام سندرلاند بخماسية نظيفة.

وابتعد نوتنجهام فورست عن منطقة الهبوط، بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الـ 16، مبتعدا عن أقرب مركز للهبوط بفارق 6 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.

وبات جيبس وايت ثاني لاعب من نوتنجهام فورست يفوز بالجائزة بعد فوز كريس وود بها في أكتوبر 2024.

وتصدر جيبس ​​وايت قائمة ضمت 8 لاعبين، وهم جارود بوين وكونستانتينوس مافروبانوس لاعبي وست هام يونايتد، وريان شرقي ونيكو أورايلي لاعبي مانشستر سيتي )، وباسكال جروس لاعب برايتون، وأوكافور لاعب ليدز يونايتد، وأليكس سكوت لاعب بورنموث..

ويستعد نوتنجهام فورست لمواجهة نيوكاسل الرابعة عصر الأحد، في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

وأتت قائمة المتوجين بجائزة لاعب الشهر هذا الموسم على النحو التالي:

أغسطس: جاك جريليش (إيفرتون)

سبتمبر: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

أكتوبر: بريان مبيومو (مانشستر يونايتد)

نوفمبر: إيجور تياجو (برينتفورد)

ديسمبر: دومينيك كالفرت-لوين (ليدز)

يناير: إيجور تياجو (برينتفورد)

فبراير: أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي)

مارس: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)

أبريل: مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست).

