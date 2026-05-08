جوارديولا مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الـ 13 في مسيرته

الجمعة، 08 مايو 2026 - 14:27

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

فاز بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب في شهر إبريل في الدوري الإنجليزي.

ونجح جوارديولا في قيادة مانشستر سيتي للفوز أمام أرسنال 2-1، وأمام تشيلسي 3-0، وأمام بيرنلي 1-0.

ورفع جوارديولا عدد مرات فوزه بالجائزة إلى 13 مرة كثالث أعلى المدربين تتويجا بالجائزة.

أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق هو الأعلى حصولا على الجائزة بـ 27 مرة، يليه أرسن فينجر مدرب أرسنال السابق بـ 15 مرة.

ويتبعه ديفيد مويس مدرب إيفرتون الحالي بـ 11 جائزة، يليه يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق بـ 10 مرات.

وتعد تلك المرة الثانية التي يفوز فيها جوارديولا بجائزة مدرب الشهر بعد فوزه بها في فبراير الماضي.

وتفوق جوارديولا على قائمة ضمت نونو سانتو مدرب وست هام، ودانيال فاركي مدرب ليدز يونايتد، وفابيان هورزلر مدرب برايتون، وأندوني إيراولا مدرب بورنموث، وفيتور بيريرا مدرب نوتنجهام فورست، وأرني سلوت مدرب ليفربول.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد السابعة والنصف مساء السبت في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

وجاءت قائمة المدربين الفائزين بجائزة مدرب الشهر هذا الموسم، كالتالي:

أغسطس: أرني سلوت (ليفربول)

سبتمبر: أوليفر جلاسنر (كريستال بالاس)

أكتوبر: روبن أموريم (مانشستر يونايتد)

نوفمبر: إنزو ماريسكا (تشيلسي)

ديسمبر: أوناي إيمري (أستون فيلا)

يناير: مايكل كاريك (مانشستر يونايتد)

فبراير: بيب جوارديولا (مان سيتي)

مارس: ميكيل أرتيتا (أرسنال)

أبريل: بيب جوارديولا (مان سيتي).

