معتمد جمال: طالبت اللاعبين بغلق ملف الدوري.. ولدينا عناصر تمتلك الخبرة في تلك المناسبات

الجمعة، 08 مايو 2026 - 12:33

كتب : FilGoal

معتمد جمال - الزمالك

طالب معتمد جمال مدرب الزمالك، لاعبيه بإغلاق ملف مباريات الدوري والتركيز على مواجهة الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري في تمام العاشرة مساء السبت، على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال معتمد جمال في حوار عبر موقع الاتحاد الإفريقي "كاف": "نستعد بجدية لمباراة اتحاد العاصمة، وبدأنا الاستعداد فوز الوصول للجزائر يوم الأربعاء، رغم إرهاق اللاعبين بعد خوض مباراة في الدوري يوم الثلاثاء."

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - تدريبات بدنية.. وجلسة مع معتمد جمال استعدادا لنهائي الكونفدرالية أول قرار من معتمد جمال عقب الخسارة أمام الأهلي مؤتمر معتمد جمال: لم نحقق شيئا حتى الآن.. ومباراة سموحة كانت صعبة لهذا السبب

وأضاف "أعلقنا صفحة الدوري ونستعد لنهائي الكونفدرالية، ومباراة الذهاب ستكون بمثابة الشوط الأول للنهائي."

وأكمل مدرب الزمالك "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز للاقتراب خطوة نحو التتويج باللقب الإفريقي."

وتحدث عن لاعبي فريقه "لاعبو الزمالك لديهم روح كبيرة ودوافع لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب، ونادي الزمالك يمتلك عناصر تملك خبرة ولاعبين دوليين، كما أن هناك مجموعة من اللاعبين بالفريق سبق وأن خاضت نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2024 أمام نهضة بركان وفازت باللقب وقتها."

وتابع "العناصر الجديدة بالفريق لديها خبرة ودوافع لتحقيق أول لقب قاري مع نادي الزمالك."

وعن منافسه في النهائي القاري، قال معتمد جمال "نادي اتحاد الجزائر منافس قوي والمباراة ستكون صعبة، نحترم المنافس، ونتابعه جيدًا، وتحضيرات نادي الزمالك كانت منذ وقت قليل بسبب ارتباط الفريق بمنافسة الدوري."

وأردف "ستكون مواجهة بين فريقين شقيقين، وأتمنى أن تكون الروح الرياضية هي السائدة في المباراة مثلما حدث في مواجهتي نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف النهائي."

وعن التعليمات الأخيرة التي وجهها للاعبين، أوضح المدير الفني للزمالك "نحرص على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا للمباراة، كما طالبتهم بغلق ملف مباريات الدوري المصري، وعدم التفكير سوى في مواجهة اتحاد الجزائر، لأن الفريق الأكثر حضورًا من الناحية الذهنية في المباراة سيستطيع تحقيق أهدافه."

وأتم حديثه عن جماهير الزمالك "لا أجد كلمات الشكر التي تفي جماهير نادي الزمالك حقها على دعمها المستمر للفريق، وأتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية وأن نسعدهم في الفترة المقبلة بحصد لقبي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية وننتظر منهم الدعم في المباريات المقبلة كما عودونا دائمًا."

وتنتظر الزمالك مواجهة وحيدة أمام سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الأخير من مجموعة البطولة في الدوري يوم 20 مايو.

وفي حالة فوز الزمالك سيتوج رسميا بلقب الدوري هذا الموسم.

ويقام لقاء العودة بنهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء يوم السبت 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة.

معتمد جمال الزمالك الكونفدرالية اتحاد العاصمة
نرشح لكم
مدرب اتحاد العاصمة: النهائي لن يحسم في الذهاب.. ولست بحاجة لتحفيز اللاعبين أمام الزمالك عمر جابر: نتطلع للفوز بالكونفدرالية والدوري.. واتحاد العاصمة لم يصل للنهائي بالصدفة يوسف وائل: أصحاب الخبرات لعبوا دورا كبيرا.. ونتطلع للفوز بالدوري والكونفدرالية الكونفدرالية - ربيع: تعودنا على ضغط المباريات.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر عواد: نتطلع لتكرار ما حققناه أمام شباب بلوزداد في نهائي الكونفدرالية مران الزمالك - تدريبات بدنية.. وجلسة مع معتمد جمال استعدادا لنهائي الكونفدرالية لاعبو اتحاد العاصمة: نطمح للتتويج بالكونفدرالية.. والزمالك معروف بخبرته الإفريقية طارق غول لـ في الجول: حظوظ اتحاد العاصمة أكبر في الكونفدرالية.. والفريق أكثر استقرارا من الزمالك
أخر الأخبار
مدرب اتحاد العاصمة: النهائي لن يحسم في الذهاب.. ولست بحاجة لتحفيز اللاعبين أمام الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
معتمد جمال: طالبت اللاعبين بغلق ملف الدوري.. ولدينا عناصر تمتلك الخبرة في تلك المناسبات ساعة | الكرة الإفريقية
موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك 2 ساعة | الدوري الإسباني
عمر جابر: نتطلع للفوز بالكونفدرالية والدوري.. واتحاد العاصمة لم يصل للنهائي بالصدفة 2 ساعة | الدوري المصري
الزناتي: لا يحق لأي نادي شراء إبراهيم عادل قبل يونيو.. والأولوية لـ نورشيلاند 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مباريات اليوم - 4 مواجهات في الدوري ومصطفى محمد.. ونهائي كأس السعودية 3 ساعة | الدوري المصري
الزناتي: نورشيلاند لم يضم إبراهيم عادل لإعادته لمصر.. وهذا الفارق بينه وبين إمام عاشور 13 ساعة | الدوري المصري
نهائي دوري المؤتمر - موعد مواجهة كريستال بالاس ورايو فايكانو.. والقناة الناقلة 13 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528715/معتمد-جمال-طالبت-اللاعبين-بغلق-ملف-الدوري-ولدينا-عناصر-تمتلك-الخبرة-في-تلك-المناسبات