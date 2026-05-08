معتمد جمال: طالبت اللاعبين بغلق ملف الدوري.. ولدينا عناصر تمتلك الخبرة في تلك المناسبات

طالب معتمد جمال مدرب الزمالك، لاعبيه بإغلاق ملف مباريات الدوري والتركيز على مواجهة الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري في تمام العاشرة مساء السبت، على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال معتمد جمال في حوار عبر موقع الاتحاد الإفريقي "كاف": "نستعد بجدية لمباراة اتحاد العاصمة، وبدأنا الاستعداد فوز الوصول للجزائر يوم الأربعاء، رغم إرهاق اللاعبين بعد خوض مباراة في الدوري يوم الثلاثاء."

وأضاف "أعلقنا صفحة الدوري ونستعد لنهائي الكونفدرالية، ومباراة الذهاب ستكون بمثابة الشوط الأول للنهائي."

وأكمل مدرب الزمالك "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز للاقتراب خطوة نحو التتويج باللقب الإفريقي."

وتحدث عن لاعبي فريقه "لاعبو الزمالك لديهم روح كبيرة ودوافع لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب، ونادي الزمالك يمتلك عناصر تملك خبرة ولاعبين دوليين، كما أن هناك مجموعة من اللاعبين بالفريق سبق وأن خاضت نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2024 أمام نهضة بركان وفازت باللقب وقتها."

وتابع "العناصر الجديدة بالفريق لديها خبرة ودوافع لتحقيق أول لقب قاري مع نادي الزمالك."

وعن منافسه في النهائي القاري، قال معتمد جمال "نادي اتحاد الجزائر منافس قوي والمباراة ستكون صعبة، نحترم المنافس، ونتابعه جيدًا، وتحضيرات نادي الزمالك كانت منذ وقت قليل بسبب ارتباط الفريق بمنافسة الدوري."

وأردف "ستكون مواجهة بين فريقين شقيقين، وأتمنى أن تكون الروح الرياضية هي السائدة في المباراة مثلما حدث في مواجهتي نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف النهائي."

وعن التعليمات الأخيرة التي وجهها للاعبين، أوضح المدير الفني للزمالك "نحرص على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا للمباراة، كما طالبتهم بغلق ملف مباريات الدوري المصري، وعدم التفكير سوى في مواجهة اتحاد الجزائر، لأن الفريق الأكثر حضورًا من الناحية الذهنية في المباراة سيستطيع تحقيق أهدافه."

وأتم حديثه عن جماهير الزمالك "لا أجد كلمات الشكر التي تفي جماهير نادي الزمالك حقها على دعمها المستمر للفريق، وأتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية وأن نسعدهم في الفترة المقبلة بحصد لقبي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية وننتظر منهم الدعم في المباريات المقبلة كما عودونا دائمًا."

وتنتظر الزمالك مواجهة وحيدة أمام سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الأخير من مجموعة البطولة في الدوري يوم 20 مايو.

وفي حالة فوز الزمالك سيتوج رسميا بلقب الدوري هذا الموسم.

ويقام لقاء العودة بنهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء يوم السبت 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة.