موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك

الجمعة، 08 مايو 2026 - 12:16

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن قرار نادي برشلونة بتصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك "رديف برشلونة."

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم: "حمزة عبد الكريم لا يزال في طور التأقلم ولكنه لاعب من طراز مختلف."

وأشارت الصحيفة "في حالة تفيل بندء الشراء وهو ما تشير إليه جميع الدلائل، بإن عبد الكريم سيتم ترقيته لدرجة أعلى إلى فريق برشلونة أتلتيك."

ولعب ضمن صفوف برشلونة أتلتيك الموسم المنتهي الثنائي فيكتور باربيرا (21 عاما) وجواكين ديلجادو (24 عاما).

وانضم ديلجادو إلى برشلونة أتلتيك على سبيل الإعارة لعدم حصوله على فرصة مع الفريق الأول لريال أوفييدو.

وسجل ديلجادو 14 هدفا مع فريق أوفييدو فيتوستا "الفريق الرديف لنادي ريال أوفييدو"، و6 أهداف مع برشلونة أتلتيك.

وحجز باربيرا مكانا أساسيا في هجوم فريق الرديف، ليتلقى عرضا للانتقال إلى نادي بلد الوليد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن غير المتوقع أن يبقى، وفقا للصحيفة.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن اللاعبين يواصلون التدريب تحسبا لاحتياج الفريق الأول لأي منهم خلال الفترة المقبلة مع نهاية المسابقة.

كما كشفت الصحيفة عن استمرار جوليانو بيليتي المدير الفني لفريق برشلونة أتلتيك، في منصبه الموسم المقبل.

ووفقا للصحيفة فإن المدرب يفكر في إجراء تغييرات جوهرية في خط الهجوم بتصعيد الثنائي أوسكار جيستاو وحمزة عبد الكريم لفريق الرديف.

فيكتور باربيرا، خواكين ديلجادو، أوسكار جيستاو وحمزة، من برشلونة أتليتيك

وسجل كل من عبد الكريم وجيستاو 3 أهداف "هاتريك" لكل لاعب.

وانضم حمزة عبد الكريم لشباب برشلونة في شهر يناير الماضي قادما من الأهلي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية إلى أن جيستاو مهاجم يستطيع تهيئة الفرصة لزملائه، فيما يعد حمزة عبد الكريم هدافا بارعا ومهاجما حقيقيا داخل منطقة الجزاء.

وفاز برشلونة على مونت كارلو بتسعة أهداف دون رد بدوري الشباب تحت 19 عاما.

