عمر جابر: نتطلع للفوز بالكونفدرالية والدوري.. واتحاد العاصمة لم يصل للنهائي بالصدفة

الجمعة، 08 مايو 2026 - 11:57

كتب : FilGoal

يرغب عمر جابر قائد الزمالك، في تتويج فريقه بلقبي الكونفدرالية الإفريقية والدوري المصري هذا الموسم.

ويلتقي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري في تمام العاشرة مساء السبت، على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جابر في حوار مع موقع الاتحاد الإفريقي "كاف" هناك حالة تركيز شديدة من اللاعبين لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب."

وأضاف قائد الزمالك "ننافس على لقبي الكونفدرالية والدوري، ونسعى لزيادة رصيدنا من الألقاب القارية، وبالنسبة لي أتطلع لتحقيق لقبي الثاني."

وأكمل "الجيل الحالي لنادي الزمالك يمتلك خبرة المشاركة في البطولات القارية، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وسبق وحصلنا على كأس الكونفدرالية والسوبر الإفريقي أمام الأهلي."

وتابع "الجيل الحالي لديه دوافع لتحقيق اللقب والجميع على قلب رجل واحد لتحقيق الهدف."

وأثنى جابر على اتحاد العاصمة "فريق مميز ولم يصل إلى النهائي بالصدفة، وهو منافس قوي ونحترمة كثيرًا ويمتلك شعبية كبيرية في الجزائر."

وأردف "أسعى لنقل خبرتي مع اللاعبين باستمرار رفقة اللاعبين الكبار بالفريق مثل محمود حمدي "الونش"، وعبد الله السعيد وأحمد فتوح، ونتحدث معهم عن أهمية المباراة وضرورة التركيز على التفاصيل في المواجهة المقبلة."

وأتم "أشكر جماهير نادي الزمالك لأنها اللاعب رقم واحد في الفريق، وننتظر دعمهم باستمرار في المباريات المتبقية في الموسم في ظل أهميتها للتتويج ببطولتي الدوري المصري والكونفدرالية."

وتنتظر الزمالك مواجهة وحيدة أمام سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الأخير من مجموعة البطولة في الدوري يوم 20 مايو.

وفي حالة فوز الزمالك سيتوج رسميا بلقب الدوري هذا الموسم.

ويقام لقاء العودة بنهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء يوم السبت 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة.

