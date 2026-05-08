الزناتي: لا يحق لأي نادي شراء إبراهيم عادل قبل يونيو.. والأولوية لـ نورشيلاند

الجمعة، 08 مايو 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - نورشيلاند ضد بروندبي

كشف حسام الزناتي نائب المدير الرياضي للنادي نورشيلاند الدنماركي، عن تفاصيل التعاقد مع إبراهيم عادل.

وانضم إبراهيم عادل معارا من الجزيرة الإماراتي إلى الفريق الدنماركي يناير الماضي، ليستمر حتى نهاية الموسم.

وقال الزناتي: "نستطيع تفعيل بند شراء إبراهيم عادل من الجزيرة حتى يوم 30 يونيو المقبل."

وأضاف "لدينا أولوية شراء إبراهيم عادل ولا يحق لأي نادي التفاوض لشرائه من الجزيرة قبل 30 يونيو."

وأكد أنه الأفضل في الفريق "إبراهيم عادل هو أفضل لاعب في الفريق منذ أول يوم لانضمامه، ومن أهم لاعبي الفريق."

الدولي المصري شارك في 9 مباريات هذا الموسم مع نورشيلاند منذ انضمامه في يناير سجل هدفين وصنع هدفا.

وأشار الزناتي "رغم الأولوية لدى الأندية الأوروبية وخاصة الدنمارك هي تصعيد لاعبي الأكاديمية لخوفهم من اللغة والتأقلم والحواجز الثقافية، إلا أن إبراهيم عادل هو اللاعب المصري الوحيد الذي كان يرغب نادي نورشيلاند في التعاقد معه طوال 4 سنوات، ولم تمر فترة انتقالات دون طرح اسمه."

وكشف عن تلقى إبراهيم عادل عدد من العروض الأوروبية قبل انضمامه لنورشيلاند "إبراهيم عادل تلقى 10 عروض من أوروبا، ولكنه جميعها تم رفضه من نادي بيراميدز، رغم أن العروض كانت جيدة."

وأضاف حسام الزناتي "إبراهيم عادل كان لديه عروضا من مصر الجميع يعرفها، وبعرض مالي أكبر من الذي يحصل عليه في نورشيلاند."

كما ذكر تفاصيل المفاوضات مع الجزيرة لضم إبراهيم عادل في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات في يناير "بدأت المفاوضات لضم إبراهيم عادل من الجزيرة يوم 29 يناير، وتم التواصل يوم 30 يناير تم التواصل مع المدير الرياضي في الجزيرة، في الأول من فبراير سافرت إلى مصر، ويوم 2 فبراير أجرى الكشف الطبي في باديا."

وأتم نائب المدير الرياضي لنورشيلاند "إبراهيم أخبرني أنه لو كان هنا منذ 4 سنوات لكان يمكنه اللعب الآن في الدوري الإنجليزي."

ويحتل نورشيلاند المركز الثالث برصيد 46 نقطة قبل جولتين على النهاية.

