نهائي الدوري الأوروبي - موعد مواجهة فرايبورج ضد أستون فيلا.. والقنوات الناقلة

وصلت منافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم 2025-26 إلى المشهد الأخير بعد اكتمال طرفي المباراة النهائية.

وتأهل فرايبورج بعد قلب تأخره ذهابا في مباراة الإياب مع سبورتنج براجا بإجمالي نتيجة 4-3.

بينما أستون فيلا حسم تأهله بعد الفوز على نوتنجهام وقلب هزيمة الذهاب والفوز إيابا بإجمالي نتيجة 4-1.

وتستضيف تركيا نسخة الموسم الجاري من نهائي الدوري الأوروبي في ملعب بشكتاش بارك في اسطنبول.

ولم يسبق وأن حقق فرايبورج اللقب من قبل، كذلك أستون فيلا.

موعد نهائي الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

تقام المباراة النهائية من الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر مايو الجاري.

ويستضيف بشكتاش بارك بمدينة اسطنبول المباراة بين فرايبورج وأستون فيلا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.