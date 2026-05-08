الدوري الأوروبي - فرايبورج وأستون فيلا يقلبان تأخرهما ويضربان موعدا في النهائي

الجمعة، 08 مايو 2026 - 00:12

كتب : عبد الرحمن شريف

تأهل كل من فرايبورج الألماني وأستون فيلا الإنجليزي لنهائي الدوري الأوروبي.

وحقق فرايبورج انتصارا أمام سبورتنج براجا 3-1 ليصل مجموع المباراتين لـ4-3 لصالح الفريق الألماني بعدما خسر ذهابا 2-1.

فيما قلب أستون فيلا تأخره ذهابا بنتيجة 1-0 لفوز كاسح إيابا بنتيجة 4-0 ليتأهل للنهائي القاري بنتيجة 4-1.

وفي ملعب يوروبا بارك ستاديون بألمانيا، سجل ثلاثية فرايبورج كل من: لوكاس كوبلر هدفين، ويوهان مانزامبي، فيما سجل هدف براجا الوحيد باو فيكتور.

وحصل ماريو دورجيليس لاعب سبورتنج براجا على بطاقة حمراء مع الدقيقة 6 ليترك فريقه 84 دقيقة بـ 10 لاعبين.

وسجل لوكاس كوبلر الهدف الأول لصالح فرايبورج في الدقيقة 19 بعدما مرت الكرة أمام الجميع دون تدخل لتسكن الشباك.

وعزز تقدم فرايبورج يوهان مانزامبي قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق صناعة فيليب تروي.

واختتم كوبلر ثلاثية فرايبورج في الدقيقة 72 صناعة فينشينزو جريفو.

وأحرز باو فيكتور هدف تقليص الفارق في الدقيقة 80 لكنه لم يكن كافي، ليخطف الفريق الألماني بطاقة التأهل للنهائي الأوروبي الأول في تاريخه.

وفي ملعب فيلا بارك، حقق أستون فيلا انتصارا كبيرا أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 4-0 ليتأهل لنهائي الدوري الأوروبي.

وسجل رباعية أستون فيلا كل من: أولي واتكينز، إيميليانو بوينديا، وجون مكجين هدفين.

افتتح واتكينز التسجيل بعد مرور 36 دقيقة من الشوط الأول بعد صناعة مميزة من بوينديا الذي راوغ عدد من لاعبي نوتنجهام ومررها لواتكينز لتسكن الشباك.

وعزز تقدم فيلا بوينديا من علامة الجزاء في الدقيقة 58.

وأحرز مكجين هدف فيلا الثالث في الدقيقة 77 صناعة واتكينز.

واختتم مكجين رباعية الفيلانز بتسجيله هدفا رابعا والثاني له في المباراة صناعة مورجان روجرز.

ولأول مرة يصل فيلا لنهائي أوروبي منذ 1982 أي 44 عاما.

وضرب فيلا موعدا مع فرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء 20 مايو الجاري على ملعب بشكتاش بارك في اسطنبول.

