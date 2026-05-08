الدوري الأوروبي - فرايبورج وأستون فيلا يقلبان تأخرهما ويضربان موعدا في النهائي

تأهل كل من فرايبورج الألماني وأستون فيلا الإنجليزي لنهائي الدوري الأوروبي.

وحقق فرايبورج انتصارا أمام سبورتنج براجا 3-1 ليصل مجموع المباراتين لـ4-3 لصالح الفريق الألماني بعدما خسر ذهابا 2-1.

فيما قلب أستون فيلا تأخره ذهابا بنتيجة 1-0 لفوز كاسح إيابا بنتيجة 4-0 ليتأهل للنهائي القاري بنتيجة 4-1.

وفي ملعب يوروبا بارك ستاديون بألمانيا، سجل ثلاثية فرايبورج كل من: لوكاس كوبلر هدفين، ويوهان مانزامبي، فيما سجل هدف براجا الوحيد باو فيكتور.

وحصل ماريو دورجيليس لاعب سبورتنج براجا على بطاقة حمراء مع الدقيقة 6 ليترك فريقه 84 دقيقة بـ 10 لاعبين.

وسجل لوكاس كوبلر الهدف الأول لصالح فرايبورج في الدقيقة 19 بعدما مرت الكرة أمام الجميع دون تدخل لتسكن الشباك.

وعزز تقدم فرايبورج يوهان مانزامبي قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق صناعة فيليب تروي.

أيوهان مانزامبي يضيف الهدف الثاني لفرايبورغ في شباك براغا#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/Z8iU3W3lwl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2026

واختتم كوبلر ثلاثية فرايبورج في الدقيقة 72 صناعة فينشينزو جريفو.

وأحرز باو فيكتور هدف تقليص الفارق في الدقيقة 80 لكنه لم يكن كافي، ليخطف الفريق الألماني بطاقة التأهل للنهائي الأوروبي الأول في تاريخه.

وفي ملعب فيلا بارك، حقق أستون فيلا انتصارا كبيرا أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 4-0 ليتأهل لنهائي الدوري الأوروبي.

وسجل رباعية أستون فيلا كل من: أولي واتكينز، إيميليانو بوينديا، وجون مكجين هدفين.

افتتح واتكينز التسجيل بعد مرور 36 دقيقة من الشوط الأول بعد صناعة مميزة من بوينديا الذي راوغ عدد من لاعبي نوتنجهام ومررها لواتكينز لتسكن الشباك.

أولي واتكينز يفتتح التسجيل لأستون فيلا في شباك نوتنغهام فوريست#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/M4xSpzLglC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2026

وعزز تقدم فيلا بوينديا من علامة الجزاء في الدقيقة 58.

أستون فيلا يبصم على الهدف الثاني من علامة الجزاء ويقترب من النهائي#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/5isQore57f — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2026

وأحرز مكجين هدف فيلا الثالث في الدقيقة 77 صناعة واتكينز.

واختتم مكجين رباعية الفيلانز بتسجيله هدفا رابعا والثاني له في المباراة صناعة مورجان روجرز.

ولأول مرة يصل فيلا لنهائي أوروبي منذ 1982 أي 44 عاما.

جون ماكغين يؤكد تفوق أستون فيلا ويضيف الهدف الرابع في شباك نوتنغهام فوريست#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/lNzXjugCa3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2026

وضرب فيلا موعدا مع فرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء 20 مايو الجاري على ملعب بشكتاش بارك في اسطنبول.