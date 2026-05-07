عواد: نتطلع لتكرار ما حققناه أمام شباب بلوزداد في نهائي الكونفدرالية

الخميس، 07 مايو 2026 - 23:58

كتب : FilGoal

محمد عواد

يأمل محمد عواد حارس الزمالك، في تكرار ما حققه الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة، في تمام العاشرة مساء السبت في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب الخامس من يوليو.

ونجح الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية بعد الفوز أمام بلوزداد ذهابا في الجزائر بهدف نظيف، قبل التعادل في القاهرة سلبيا دون أهداف.

وقال عواد في تصريحات عبر المركز الإعلامي لناديه قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية "نستعد بجدية للمباراة وجميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة."

وأضاف "نتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب، مثلما فعلنا من قبل في لقاء شباب بلوزداد في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة."

وأكمل "الجميع يعلم أهمية نهائي الكونفدرالية للزمالك، ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب."

وأتم "الزمالك أغلق ملف مباريات الدوري، وتركيز الجميع حاليًا على مباراة اتحاد العاصمة الجزائري."

ويتبقى للزمالك مواجهة وحيدة في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا.

وفي حالة تحقيق الزمالك الفوز في مباراة سيراميكا فسيتوج رسميا بلقب الدوري.

ويقام لقاء العودة بنهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء يوم السبت 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة.

