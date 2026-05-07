مران الزمالك - تدريبات بدنية.. وجلسة مع معتمد جمال استعدادا لنهائي الكونفدرالية

الخميس، 07 مايو 2026 - 23:51

كتب : FilGoal

خاض لاعبو الزمالك تدريبات في صالة الجيمانيزيوم، قبل انطلاق مران الفريق اليوم.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة، في تمام العاشرة مساء السبت في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب الخامس من يوليو.

كما عقد معتمد جمال مدرب الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا.

وتحدث مدرب الزمالك خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في مواجهة العودة.

ويقام لقاء العودة في التاسعة مساء يوم السبت 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .

وأعرب معتمد جمال عن ثقته في قدرات لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية.

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية خلال المران تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وقام الجهاز الفني بعدها، بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض فقرة خططية، وتوجيه اللاعبين.

