رئيس بترول أسيوط: سنلعب على ملعبنا في الممتاز.. و80% من قوام الفريق مستمر معنا

الخميس، 07 مايو 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

شدد إيهاب فايز رئيس نادي بترول أسيوط على استمرار الجهاز الفني والقوام الأساسي للفريق بعد الصعود للدوري الممتاز.

وعاد بترول أسيوط إلى الدوري المصري بعدما ضمن المركز الثاني في دوري المحترفين ليعود بعدة غياب دام 17 عاما.

وقال رئيس النادي عبر قناة النهار: "سنلعب في ملعبنا باستاد أسيوط في الدوري الممتاز".

وأضاف "الجهاز الفني سيحصل على فرصته كاملة و80% من قوام الفريق مستمر معنا في الدوري الممتاز، وبالطبع سندعم الفريق بعناصر مميزة".

وأتم "رصدنا مكافآت للاعبين من أجل الصعود للدوري الممتاز، ولم نبخل عليهم بأي شيء طيلة الموسم، وسيحصلون على حقوقهم كاملة".

وتعادل بترول أسيوط أمام مضيفه المنصورة في الجولة الـ 33 لدوري المحترفين، ليرتفع رصيده إلى 57 نقطة، ليضمن التأهل للدوري الممتاز قبل جولة من النهاية.

وبات بترول أسيوط ثاني المتأهلين للدوري الممتاز، بعد القناة الذي ضمن الصدارة.

ويعد ذلك الموسم الرابع الذي يتواجد فيه بترول أسيوط في الدوري الممتاز.

وسبق أن تأهل بترول أسيوط للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه موسم 2006 -2007 وهبط في نفس الموسم.

وتأهل مجددا موسم 2008- 2009 ونجح في البقاء، قبل خوض موسم 2009 -2010 والذي شهد هبوطه ليكون الموسم الأخير للفريق في الدوري الممتاز، قبل العودة هذا الموسم.

