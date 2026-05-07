فالفيردي: ما حدث في التدريبات حادث تدريبي بسيط وسوء تفاهم

الخميس، 07 مايو 2026 - 23:37

كتب : FilGoal

كشف فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد، تفاصيل الواقعة التي أثيرت حوله خلال مران الفريق، مؤكدا أن ما حدث لا يتجاوز كونه حادثا تدريبيا وسوء تفاهم داخل غرفة الملابس.

وقال فالفيردي عبر حسابه على إنستجرام: "إن ما جرى جاء نتيجة ضغوط وإرهاق المنافسة، بالأمس وقع بيني وبين أحد زملائي حادث أثناء التدريبات، وفي أجواء طبيعية لغرفة الملابس يمكن أن تحدث مثل هذه الأمور وتُحل داخليا دون خروجها للإعلام".

وأضاف "أن بعض ما يتم تداوله تم تضخيمه بسبب حساسية الموسم، مشيرا إلى أن هناك من يسارع لنقل الروايات، ومع موسم بلا ألقاب يتم تضخيم أي موقف داخل ريال مدريد".

وأوضح فالفيردي تفاصيل ما حدث “وقع سوء تفاهم آخر اليوم، وخلال النقاش اصطدمت بطاولة مما تسبب في جرح بسيط بالوجه استدعى زيارة للمستشفى كإجراء احترازي ولم يقم أي لاعب بضربي، ولم أضرب أحدا".

وتابع “أفهم أن البعض قد يصدق روايات عن اشتباك أو عراك، لكن هذا لم يحدث، وأعبر عن أسفي لما وصل إليه الموقف داخل الفريق".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ارتباطه بالنادي "ريال مدريد جزء مهم من حياتي، وأنا تحت تصرف النادي وزملائي لاتخاذ أي قرار يرونه مناسبا، كنت أفضل عدم التحدث حتى نهاية الموسم قبل أن تتطور الأمور بهذا الشكل".

وأعلن نادي ريال مدريد عن فتح تحقيق تأديبي بحق الثنائي فيدريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني، على خلفية الأحداث التي شهدها مران الفريق الأول صباح اليوم.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي إن النادي قرر فتح ملفين تأديبيين منفصلين للاعبين، عقب الواقعة التي حدثت خلال الحصة التدريبية.

وأوضح النادي الإسباني أنه سيعلن القرارات النهائية الخاصة بالتحقيقين في وقت لاحق، وذلك بعد انتهاء كافة الإجراءات الداخلية المتعلقة بالواقعة.

