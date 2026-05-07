لاعبو اتحاد العاصمة: نطمح للتتويج بالكونفدرالية.. والزمالك معروف بخبرته الإفريقية

كشف لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري، عن جاهزيتهم لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف اتحاد العاصمة، منافسه الزمالك في تمام العاشرة مساء السبت في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب الخامس من يوليو.

وقال زكريا دراوي لاعب اتحاد العاصمة في تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية: "التحضيرات تسير في ظروف معنوية ممتازة، خاصة بعد تتويجنا مؤخرا بكأس الجزائر."

وأضاف دراوي "كل اللاعبين مستعدين للمباراة، ونطمح لتحقيق اللقب القاري."

فيما قال درامان كمغاتي لاعب اتحاد العاصمة، فقال "نستعد لخوض نهائي الكونفدرالية بحماس، وتقديم أفضل ما لدينا في مباراة الذهاب للفوز قبل السفر إلى مصر."

فيما اعترف حسين ديهيري بقوة الزمالك في المنافسات الإفريقية "مباراة النهائي ستكون بطابع خاص، ونتمنى أن نكون في الموعد بتقديم أفضل ما لدينا من أجل إسعاد جماهيرنا."

وأكمل "نتمنى أن نكون في كامل تركيزنا ضد الزمالك المعروف بخبرته الإفريقية."

وأتم "ننظر دعم أنصارنا لتقديم أفضل ما لدينا للتتويج بلقب الكونفدرالية."

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة على استاد القاهرة يوم 16 مايو الجاري ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك طلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة، أو أقصى سعة ممكنة، في مباراة اتحاد العاصمة ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع بين كاف والجهات الأمنية لمعاينة الملعب يوم الخميس، على أن يُعقد خلال يومين اجتماع أمني لتحديد عدد الجماهير.