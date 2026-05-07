رونالدو حقق 3 أرقام قياسية.. النصر يضرب الشباب برباعية ويقترب من لقب الدوري السعودي

اقترب النصر خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري السعودي، بعد الفوز أمام الشباب برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد نادي الشباب في قمة مباريات الجولة الـ 32.

سجل جواو فيليكس 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 3، و75، و90+8 من ركلة جزاء، فيما سجل رونالدو هدفا في الدقيقة 75.

فيما سجل للشباب يانيك كاراسكو في الدقيقة 30، وعلي البليهي في الدقيقة 80.

وسجل كرستيانو رونالدو الهدف الثالث لفريقه، ليصل إلى 100 هدف بقميص النصر.

وبات رونالدو خامس لاعب يسجل 100 هدف بعد عمر السومة، وعبد الرزاق حمد الله، وناصر الشمراني، ومحمد السهلاوي.

وعادل رونالدو رقم إيفان توني مهاجم الأهلي، بعدما نجح في التسجيل أمام 17 فريقا في الدوري السعودي هذا الموسم.

كما بات رونالدو الهداف التاريخي لمواجهة النصر والشباب بـ 7 أهداف.

وبتلك النتيجة رفع النصر رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الـ 13.

ونجح النصر في الابتعاد عن ملاحقه الهلال بفارق 5 نقاط.

ويتبقى للنصر مباراتين أمام الهلال، وضمك، فيما يلتقي الهلال أمام النصر، ونيوم والفيحاء.

وتقام قمة النصر والهلال يوم الثلاثاء المقبل، ملعب الأول بارك لحسم لقب الدوري السعودي

النصر يكفيه الفوز للتتويج رسميا باللقب.

أما في حالة فوز الهلال أمام النصر مع فوزه في مباراتيه المتبقيتين أمام نيوم والفيحاء يعني تتويج الهلال باللقب

وفي حالة التعادل فسيتأجل تتويج النصر إلى مباراة الجولة الأخيرة، والتي يتوجب فيها على النصر الفوز، لكي لا يتعادل في النقاط مع الهلال.

وترجح كفة المواجهات المباشرة فريق الهلال، بعدما حقق الفوز في الدور الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد.