صلاح: تعرضت لضغط هائل في ظهوري الأول.. ولم أفهم هتاف جماهير ليفربول

الخميس، 07 مايو 2026 - 22:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

استعاد محمد صلاح نجم ليفربول ذكرياته الأبرز بقميص الفريق، متحدثا عن بدايته الصعبة، وثلاثية الهجومي التاريخي مع ساديو ماني وروبرتو فيرمينيو، إضافة إلى اللحظات الأهم في مسيرته.

وقال صلاح في تصريحات لسوبر سبورت عن ظهوره الأول وتسجيله هدفا: "كنت متوترا للغاية طوال المباراة، وفي الشوط الأول لم أقدم المستوى المنتظر، وشعرت بضغط كبير، لكن بعد تسجيل الهدف شعرت براحة هائلة، ووقتها أدركت أن البداية جاءت كما كنت أتمنى".

وعن الثلاثية الهجومية مع ماني وفيرمينيو، أوضح: "كان لدينا شغف كبير بالنجاح وتحقيق البطولات، كنا نمتلك رغبة دائمة في التسجيل وصناعة الفارق، وكان بيننا تنافس صحي انعكس بشكل إيجابي على الفريق، حتى وصلنا لمرحلة كنا ندخل فيها أي مباراة ونحن نثق أن أحدنا سيهز الشباك".

وأضاف عن التتويج بالدوري: "الفوز باللقب لأول مرة كان لحظة عظيمة، لكن غياب الجماهير جعل الشعور مختلفا، أما الاحتفال وسط الجماهير فكان لحظة استثنائية تمنيت خلالها أن يتوقف الزمن".

وعن لقب أبطال أوروبا، قال: "التتويج بتلك البطولة كان بمثابة حلم تحقق، خاصة بعد خيبة الموسم السابق، لذلك كان الانتصار له طعم مختلف ولن أنساه أبدا".

وتوج محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2019 أمام توتنام في النهائي.

وتحدث عن تتويجه بالحذاء الذهبي وقال: "لم أتوقع هذه البداية وأنني سأحطم الأرقام القياسية، لكن مع منتصف الموسم بدأت أشعر أن بإمكاني تحقيق الحذاء الذهبي وكسر الأرقام القياسية".

وحقق صلاح الحذاء الذهبي 4 مرات أعوام 2017-18, 2018-19, 2021-2022, 2024-25.

وتحدث عن أغنية جماهير ليفربول له "عندما سمعتها أول مرة لم أفهم ما يقولون، ولم أتوقع أن يغني لي جماهير ليفربول في موسمي الأول، لكن ما حدث كان أعلى من توقعاتي وأقدر هذا كثيرًا".

وأتم "كل ما أريده أن يتذكرني الجميع بأنني قدمت كل شيء لهذا النادي، وبذلت أقصى ما لدي داخل الملعب وخارجه، كنت أول من يأتي للتدريبات وآخر من يغادر، هذا النادي كان حياتي كلها وقدمت كل شيء من أجله".

