دوري المحترفين - 3 أندية تتنافس على المقعد الأخير في الممتاز.. وبروكسي قد يغير وجهة المتأهل

يشهد دوري المحترفين منافسة شرسة من أجل حصد البطاقة الثالثة للتأهل للدوري الممتاز.

وحسم فريقا القناة وبترول أسيوط مقعدهما في الدوري الممتاز، فيما تتنافس 3 فرق على البطاقة الأخيرة.

وسيقام دوري المحترفين الموسم المقبل من 20 فريقا، بعد هبوط 4 فرق من الدوري الممتاز، وصعود 3 فرق فقط بدلا منهم.

كما يهبط فريقين إلى الدرجة الثانية، فيما يصعد 3 فرق بدلا منهم.

وتتنافس فرق أبو قيرة للأسمدة، ولافيينا، ومسار على المقعد الثالث، بينما من الممكن أن يكون لبروكسي دورا من أجل حسم هذا المقعد.

ترتيب الفرق المتنافسة:

أبو قير للأسمدة 55 نقطة

لافيينا 53 نقطة

مسار 52 نقطة

بروكسي 52 نقطة

مباريات الجولة الأخيرة:

أبو قير للأسمدة × راية

لافيينا × السكة الحديد

الداخلية × بروكسي

وي × مسار

ماذا تنص اللائحة؟

في حالة تساوي فريقين أو أكثر في النقاط يتم اللجوء لفارق المواجهات المباشر.

وفي حالة التساوي في المواجهات المباشرة يتم اللجوء لفارق الأهداف.

حالات تأهل أبو قير

- أبو قير للأسمدة يحتاج للفوز من أجل التأهل دون النظر لنتائج الفرق الأخرى

- من الممكن أن يتأهل أبو قير في حالة تعادله، بشرط خسارة أو تعادل لافيينا في الجولة الأخيرة.

حالات تأهل لافيينا

- لافيينا يحتاج للفوز مع خسارة أبو قير للأسمدة ليتأهل رسميا.

- يمكن لـ لافيينا التأهل في حالة فوزه مع تعادل أبو قير للأسمدة، إذ يتساويان في تلك الحالة في النقاط، ليتم اللجوء لفارق المواجهات المباشرة الذي يرجح كفة لافيينا

لافيينا ٣-١ أبو قير

أبو قير ١-٠ لافيينا

حالات تأهل مسار

1 - في حالة فوز مسار وبروكسي، مع خسارة أبو قير للأسمدة، وتعادل أو خسارة لافيينا، تتساوى الـ3 فرق (مسار، وأبو قير، وبروكسي) برصيد 55 نقطة

نتائج المواجهات المباشرة ترجح كفة مسار

أبو قير ٢-١ بروكسي

بروكسي ١-١ أبو قير

أبو قير ١-١ مسار

مسار ١-١ أبو قير

مسار ٢-٢ بروكسي

بروكسي ١-٤ مسار

وبالتالي يكون ترتيب الـ 3 فرق كالتالي:

مسار ٦ نقاط.. سجل ٨ استقبل ٥

أبو قير ٦ نقاط.. سجل ٥ .. استقبل ٤

بروكسي نقطتين

وبالتالي يتأهل مسار بفضل فارق أهدافه الثلاثة التي سجلها في شباك بروكسي

2- فوز مسار مع خسارة أبو قير للأسمدة.. وخسارة أو تعادل لافيينا وبروكسي

يتساوى مسار مع أبو قير للأسمدة بـ 55 نقطة لكل فريق

المواجهات المباشرة شهدت تعادلا 1-1 ذهابا وإيابا

ليتم اللجوء لفارق الأهداف والذي يرجح كفة مسار

مسار سجل 44 استقبل 29

أبو قير للأسمدة سجل 36 واستقبل 25