طارق غول لـ في الجول: حظوظ اتحاد العاصمة أكبر في الكونفدرالية.. والفريق أكثر استقرارا من الزمالك

الخميس، 07 مايو 2026 - 20:38

كتب : عبد الرحمن شريف

خالد غول - اتحاد العاصمة

شدد طارق غول لاعب اتحاد العاصمة الجزائري السابق على أن الفريق الجزائري يدخل مواجهة الزمالك بمعنويات مرتفعة في نهائي الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري السبت المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال طارق غول في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "يمكن القول إن اتحاد العاصمة يدخل المواجهة وهو أكثر استقرارا من الناحية البدنية والذهنية".

وواصل "المواجهة صعبة جدا على الزمالك واتحاد العاصمة في ظل كونها نهائي، ما يجعل التفاصيل الصغيرة هي الحاسمة".

وأردف " الفريقان يدخلان اللقاء في ظروف مختلفة نسبيا اتحاد العاصمة قادم بعد تتويجه بكأس الجزائر، وأبرز ما يميز فريق اتحاد العاصمة شخصية الفريق بشكل عام وهو التحول الكبير في أسلوب اللعب خلال الفترة الأخيرة".

وكشف "الزمالك تعرض لهزيمة في مباراة الدربي أمام الأهلي وهو ما يجعل الحالة المعنوية متقاربة إلى حد كبير بين الطرفين، دون وجود أفضلية واضحة لأي فريق".

وأتم "المباراة قائمة على تفاصيل صغيرة، لكن الانضباط الدفاعي سيكون العامل الأهم في تحديد ملامح المواجهة، ويحتاج الزمالك لاستعادة توازنه سريعا لتجنب الدخول في مرحلة ضغط قد يستغلها الفريق الجزائري".

وحصل طارق غول مع اتحاد العاصمة على 8 بطولات، 3 دوري جزائري، و5 ألقاب لكأس الجزائر في الفترة من 1996 وحتى 2005.

وسبق أن توج اتحاد العاصمة بلقب الكونفدرالية في 2023، فيما يحمل الزمالك اللقب مرتين في 2019 و2024.

