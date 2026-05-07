إيقاف علي ماهر و4 لاعبين ضمن عقوبات الجولة السادسة للمنافسة على اللقب

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى (مجموعة البطولة) طبقًا للائحة مسابقة الدوري لموسم 2025-2026.

وقررت الرابطة إيقاف 4 لاعبين بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات، بالإضافة إلى إيقاف علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا، ومنعه من مرافقة فريقه 3 مباريات.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سموحة والزمالك :

إيقاف عبد الرحمن عامر، لاعب سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة الأهلي وإنبي:

إيقاف أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز:

إيقاف محمد عبد الله، لاعب سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة ومنعه من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

إيقاف مصطفى زكي "زيكو"، لاعب بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.