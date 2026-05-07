إيقاف علي ماهر و4 لاعبين ضمن عقوبات الجولة السادسة للمنافسة على اللقب

الخميس، 07 مايو 2026 - 19:56

كتب : FilGoal

علي ماهر - محمد رضا بوبو - سيراميكا كليوباترا

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى (مجموعة البطولة) طبقًا للائحة مسابقة الدوري لموسم 2025-2026.

وقررت الرابطة إيقاف 4 لاعبين بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات، بالإضافة إلى إيقاف علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا، ومنعه من مرافقة فريقه 3 مباريات.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك تقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك لم يخاطبنا حتى الآن لاستقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا مدرب سيراميكا: سنلعب ضد الزمالك للفوز.. وتحررنا أخيرا من الضغط

مباراة سموحة والزمالك :

إيقاف عبد الرحمن عامر، لاعب سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة الأهلي وإنبي:

إيقاف أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز:

إيقاف محمد عبد الله، لاعب سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة ومنعه من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

إيقاف مصطفى زكي "زيكو"، لاعب بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

الدوري المصري علي ماهر عقوبات الجولة السادسة كوكا
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول خبر في الجول - بتروجت منفتح على بيع 3 من نجومه في الصيف طلائع الجيش ينهي سلسلته السلبية بالفوز على غزل المحلة "هذه ليست أخلاقنا".. مدحت عبد الهادي يوضح حقيقة ما أثير حول سبه لـ الأهلي خبر في الجول - إصابة إمام عاشور مطمئنة.. وسلامة أربطة الركبة خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين الشريعي وحمزة الجمل لتجديد تعاقده خبر في الجول - الزمالك يترك لـ محمد شحاتة حرية الاختيار بين العودة لمصر أو الاستمرار بالجزائر خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
أخر الأخبار
طارق غول لـ في الجول: حظوظ اتحاد العاصمة أكبر في الكونفدرالية.. والفريق أكثر استقرارا من الزمالك 20 دقيقة | الوطن العربي
إيقاف علي ماهر و4 لاعبين ضمن عقوبات الجولة السادسة للمنافسة على اللقب ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تقرير: مفاوضات بين الهلال ونونيز لإنهاء التعاقد بالتراضي ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - بتروجت منفتح على بيع 3 من نجومه في الصيف ساعة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي الدوري المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد ساعة | رياضات أخرى
طلائع الجيش ينهي سلسلته السلبية بالفوز على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - بترول أسيوط إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.. وهبوط صادم لأسوان ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528687/إيقاف-علي-ماهر-و4-لاعبين-ضمن-عقوبات-الجولة-السادسة-للمنافسة-على-اللقب