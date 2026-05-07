انتهت الدوري المصري - البنك (0)-(0) الإسماعيلي.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة التاسعة من مرحلة تفادي الهبوط.

ويحتل البنك المركز التاسع برصيد 42 نقطة، فيما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 18 نقطة.

انتهت

ق 89: العارضة تمنع رأسية أسامة فيصل

ق 59: سيد عبد الله يتلقى تمريرة داخل الـ 18 ويسدد كرة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 45+2: جووول أووول.. مصطفى دويدار يطلق تصويبة تعلن أول أهداف البنك بعد سلسلة من الفرص المهدرة

ق 25: محروس يتصدى لتصويبة قوية من سيد عبد الله

ق 21: مشاركة عبد الرحمن محروس بدلا من الملواني

ق 18: طرد حارس الإسماعيلي عبد الله جمال

ق 6: القائم يمنع الأول من تسديدة مدبولي

بداية اللقاء