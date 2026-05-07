تقرير: مفاوضات بين الهلال ونونيز لإنهاء التعاقد بالتراضي

كشف موقع Talksport عن مفاوضات إدارة الهلال السعودي مع الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم الفريق، لإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

ولم يحصل نونيز على فرصة المشاركة أساسيا منذ قدوم كريم بنزيمة لصفوف الهلال.

واستبعد الهلال لاعبه نظرا لأن قواعد الدوري تنص على عدم السماح للفريق إلا بتسجيل 8 أجانب في القائمة المكونة من 25 لاعبا.

وقيد الهلال 8 لاعبين أجانب هم: ياسين بونو - كاليدو كوليبالي - ثيو هيرنانديز - روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم - ماركوس ليوناردو - كريم بنزيمة.

وذكر الموقع أن نونيز يواصل مناقشاته مع الهلال لإنهاء التعاقد بالتراضي، حيث يتقاضى اللاعب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأشار Talksport إلى أن الإعلان الرسمي لن يتم حتى نهاية الموسم.

وشارك نونيز في 24 مباراة بقميص الهلال في كافة البطولات، سجل خلالهم 9 أهداف، وصنع 5.

ووفقا للتقرير فإن داروين نونيز منفتح على العودة للدوري الإنجليزي مجددا، وسط اهتمام عدة أندية تركية بضمه.

وتعاقد الهلال مع داروين نونيز في صيف 2025 قادما من ليفربول بعقد يمتد لـ3 سنوات. وتخطت قيمة الصفقة وقتها 50 مليون يورو.