تقرير: مفاوضات بين الهلال ونونيز لإنهاء التعاقد بالتراضي

الخميس، 07 مايو 2026 - 19:44

كتب : FilGoal

داروين نونيز

كشف موقع Talksport عن مفاوضات إدارة الهلال السعودي مع الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم الفريق، لإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

ولم يحصل نونيز على فرصة المشاركة أساسيا منذ قدوم كريم بنزيمة لصفوف الهلال.

واستبعد الهلال لاعبه نظرا لأن قواعد الدوري تنص على عدم السماح للفريق إلا بتسجيل 8 أجانب في القائمة المكونة من 25 لاعبا.

أخبار متعلقة:
انتهاء موسم داروين نونيز مع الهلال الهلال يطالب الاتحاد الآسيوي بإسقاط عقوبة داروين نونيز تقرير: إنزاجي يطيح بـ نونيز من قائمة الهلال المحلية ذا أثليتك: ليفربول يثق في بقاء مديره الرياضي رغم رغبة الهلال الهلال يفقد خدمات كوليبالي أمام الخلود والنصر

وقيد الهلال 8 لاعبين أجانب هم: ياسين بونو - كاليدو كوليبالي - ثيو هيرنانديز - روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم - ماركوس ليوناردو - كريم بنزيمة.

وذكر الموقع أن نونيز يواصل مناقشاته مع الهلال لإنهاء التعاقد بالتراضي، حيث يتقاضى اللاعب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأشار Talksport إلى أن الإعلان الرسمي لن يتم حتى نهاية الموسم.

وشارك نونيز في 24 مباراة بقميص الهلال في كافة البطولات، سجل خلالهم 9 أهداف، وصنع 5.

ووفقا للتقرير فإن داروين نونيز منفتح على العودة للدوري الإنجليزي مجددا، وسط اهتمام عدة أندية تركية بضمه.

وتعاقد الهلال مع داروين نونيز في صيف 2025 قادما من ليفربول بعقد يمتد لـ3 سنوات. وتخطت قيمة الصفقة وقتها 50 مليون يورو.

داروين نونيز الهلال
نرشح لكم
مؤتمر مدرب الخلود: وصولنا للنهائي لحظة عظيمة.. وعلى جماهير الأهلي والاتحاد دعمنا جيسوس: كنت قريبا من تدريب السعودية أو البرازيل ولكن ذا أثليتك: ليفربول يثق في بقاء مديره الرياضي رغم رغبة الهلال بسبب الكونفدرالية وكأس خادم الحرمين الشريفين.. قرار جديد من الأعلي للإعلام الهلال يفقد خدمات كوليبالي أمام الخلود والنصر جوميز: لعبنا أمام أهلي جدة بدون حكم "VAR" أهلي جدة ينتصر على الفتح بثلاثية توني ويقلص الفارق مع ثنائي المقدمة إيقاف سعود عبد الحميد مباراتين بعد طرده أمام نيس
أخر الأخبار
دوري المحترفين - 3 أندية تتنافس على المقعد الأخير في الممتاز.. وبروكسي قد يغير وجهة المتأهل 5 دقيقة | القسم الثاني
طارق غول لـ في الجول: حظوظ اتحاد العاصمة أكبر في الكونفدرالية.. والفريق أكثر استقرارا من الزمالك 42 دقيقة | الوطن العربي
إيقاف علي ماهر و4 لاعبين ضمن عقوبات الجولة السادسة للمنافسة على اللقب ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تقرير: مفاوضات بين الهلال ونونيز لإنهاء التعاقد بالتراضي ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - بتروجت منفتح على بيع 3 من نجومه في الصيف ساعة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي الدوري المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد ساعة | رياضات أخرى
طلائع الجيش ينهي سلسلته السلبية بالفوز على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528685/تقرير-مفاوضات-بين-الهلال-ونونيز-لإنهاء-التعاقد-بالتراضي