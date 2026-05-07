خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي الدوري المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد

أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر نهائي بطولة الدوري المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في سلسلة Best of 5 بنهائي دوري السوبر المصري.

وقرر اتحاد السلة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة السماح بحضور 2000 مشجع بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

وأتيحت تذاكر أول 3 مباريات من المباراة النهائية

وجاءت المواعيد كالتالي:

المباراة الأولى

الاتحاد × الأهلي.. الجمعة 8 مايو - صالة برج العرب.

المباراة الثانية

الاتحاد × الأهلي.. الأحد 10 مايو - صالة برج العرب.

المباراة الثالثة

الأهلي × الاتحاد - الأربعاء 13 مايو - صالة حسن مصطفى.

في حالة اللجوء للمباراة الرابعة

الأهلي × الاتحاد.. الجمعة 15 مايو - صالة حسن مصطفى.

في حال اللجوء للمباراة الخامسة

الاتحاد × الأهلي.. الأحد 17 مايو - صالة برع العرب.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما عدا المباراة الخامسة حال اللجوء لها ستقام بتمام الخامسة مساء.

ويشارك الأهلي حاليا في بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وكان الأهلي قد توج بلقب الموسم الماضي من دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري.