خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي الدوري المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد

الخميس، 07 مايو 2026 - 19:30

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة - عمرو الجندي - علي أحمد

أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر نهائي بطولة الدوري المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في سلسلة Best of 5 بنهائي دوري السوبر المصري.

وقرر اتحاد السلة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة السماح بحضور 2000 مشجع بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - نوني أوموت يعلن عودته إلى الأهلي في الدوري الإفريقي سلة - السماح بحضور 2000 مشجع لنهائي الدوري سلة - بيبو زهران: ظهرنا بشخصية البطل أمام الفتح.. وتأثرنا بغياب ميرفي كرة سلة - تعرف على طريق ومنافسي الأهلي في المرحلة النهائية لـ BAL

وأتيحت تذاكر أول 3 مباريات من المباراة النهائية

وجاءت المواعيد كالتالي:

المباراة الأولى

الاتحاد × الأهلي.. الجمعة 8 مايو - صالة برج العرب.

المباراة الثانية

الاتحاد × الأهلي.. الأحد 10 مايو - صالة برج العرب.

المباراة الثالثة

الأهلي × الاتحاد - الأربعاء 13 مايو - صالة حسن مصطفى.

في حالة اللجوء للمباراة الرابعة

الأهلي × الاتحاد.. الجمعة 15 مايو - صالة حسن مصطفى.

في حال اللجوء للمباراة الخامسة

الاتحاد × الأهلي.. الأحد 17 مايو - صالة برع العرب.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما عدا المباراة الخامسة حال اللجوء لها ستقام بتمام الخامسة مساء.

ويشارك الأهلي حاليا في بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL.

وكان الأهلي قد توج بلقب الموسم الماضي من دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

كرة سلة الأهلي كرة سلة الاتحاد كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - نوني أوموت يعلن عودته إلى الأهلي في الدوري الإفريقي كرة يد - برشلونة يتأهل بسهولة لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ولشبونة يودع بفارق هدف اسكواش - انطلاق بطولة العالم CIB في بالم هيلز أكتوبر بمشاركة نخبة نجوم العالم كرة يد - الأحمر: ألعب بقطع في الرباط الصليبي الخلفي منذ 15 عاما كرة يد - فيزبريم يودع منافسات أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد دراما رميات الترجيح سلة - بيبو زهران: ظهرنا بشخصية البطل أمام الفتح.. وتأثرنا بغياب ميرفي كرة طائرة - "أتمنى ألا ينضم أحد إليهم".. ديميتري ياكوفليف يهاجم مسؤولي الزمالك بسبب مستحقاته كرة سلة - تعرف على طريق ومنافسي الأهلي في المرحلة النهائية لـ BAL
أخر الأخبار
فابيان هورزلر مستمر مع برايتون حتى 2029 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - 3 أندية تتنافس على المقعد الأخير في الممتاز.. وبروكسي قد يغير وجهة المتأهل 49 دقيقة | القسم الثاني
طارق غول لـ في الجول: حظوظ اتحاد العاصمة أكبر في الكونفدرالية.. والفريق أكثر استقرارا من الزمالك ساعة | الوطن العربي
إيقاف علي ماهر و4 لاعبين ضمن عقوبات الجولة السادسة للمنافسة على اللقب 2 ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) الإسماعيلي.. العارضة تمنع هدفا قاتلا 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: مفاوضات بين الهلال ونونيز لإنهاء التعاقد بالتراضي 2 ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - بتروجت منفتح على بيع 3 من نجومه في الصيف 2 ساعة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي الدوري المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528683/خدمة-في-الجول-طرح-تذاكر-نهائي-الدوري-المصري-لكرة-السلة-بين-الأهلي-والاتحاد