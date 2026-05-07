طلائع الجيش ينهي سلسلته السلبية بالفوز على غزل المحلة

الخميس، 07 مايو 2026 - 19:21

كتب : FilGoal

حقق طلائع الجيش الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في افتتاح الجولة 9 من مرحلة المنافسة على تفادي الهبوط من الدوري المصري.

سجل فارس حاتم هدف اللقاء الوحيد.

وعاد طلائع الجيش لتحقيق الانتصارات بعد 4 مباريات دون فوز. (2 تعادل و2 هزيمة).

وظل غزل المحلة دون فوز في آخر 4 مباريات بعد 3 تعادلات وهزيمة.

وأهدر رشاد العرفاوي ركلة جزاء في الدقيقة 24 لصالح زعيم الفلاحين.

وفي الدقيقة 45 أودع فارس حاتم الكرة في الشباك بعد عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من "تفويتة" عمرو طارق.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش لـ 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

فيما ظل رصيد غزل المحلة 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

الدوري المصري طلائع الجيش غزل المحلة
