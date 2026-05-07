طلائع الجيش ينهي سلسلته السلبية بالفوز على غزل المحلة

حقق طلائع الجيش الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد في افتتاح الجولة 9 من مرحلة المنافسة على تفادي الهبوط من الدوري المصري.

سجل فارس حاتم هدف اللقاء الوحيد.

وعاد طلائع الجيش لتحقيق الانتصارات بعد 4 مباريات دون فوز. (2 تعادل و2 هزيمة).

وظل غزل المحلة دون فوز في آخر 4 مباريات بعد 3 تعادلات وهزيمة.

وأهدر رشاد العرفاوي ركلة جزاء في الدقيقة 24 لصالح زعيم الفلاحين.

وفي الدقيقة 45 أودع فارس حاتم الكرة في الشباك بعد عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من "تفويتة" عمرو طارق.

دهاء عمرو طارق وإنهاء فارس حاتم يعلن أول أهداف الجيش ⚽️🔴#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nile | #الجيش_الغزلpic.twitter.com/SSJrfVzI99 — رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) May 7, 2026

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش لـ 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

فيما ظل رصيد غزل المحلة 31 نقطة في المركز الرابع عشر.