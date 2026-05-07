دوري المحترفين - بترول أسيوط إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.. وهبوط صادم لأسوان

الخميس، 07 مايو 2026 - 19:00

كتب : رضا السنباطي

بترول أسيوط

عاد بترول أسيوط رسميا إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.

وتعادل بترول أسيوط أمام مضيفه المنصورة في الجولة الـ 33 لدوري المحترفين، ليرتفع رصيده إلى 57 نقطة، ليضمن التأهل للدوري الممتاز قبل جولة من النهاية.

وبات بترول أسيوط ثاني المتأهلين للدوري الممتاز، بعد القناة الذي ضمن الصدارة.

ويعد ذلك الموسم الرابع الذي يتواجد فيه بترول أسيوط في الدوري الممتاز.

وسبق أن تأهل بترول أسيوط للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه موسم 2006 -2007 وهبط في نفس الموسم.

وتأهل مجددا موسم 2008- 2009 ونجح في البقاء، قبل خوض موسم 2009 -2010 والذي شهد هبوطه ليكون الموسم الأخير للفريق في الدوري الممتاز، قبل العودة هذا الموسم.

ويشهد الصراع على المقعد الثالث في الممتاز، منافسة شديدة بين 4 فرق.

وتعادل أبو قير للأسمدة أمام الترسانة سلبيا دون أهداف، فيما حقق لافيينا فوزا كبيرا أمام الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة.

وفي الجولة ذاتها، فرط مسار في فرصة المنافسة على التأهل بعد الخسارة أمام ديروط بنتيجة 2-0.

فيما تمسك بروكسي بأمل التأهل للدوري الممتاز بعد الفوز أمام القناة بنتيجة 2-1.

وبات الترتيب قبل الجولة الأخيرة كالتالي:

أبو قير للأسمدة 55 نقطة

لافيينا 53 نقطة

مسار 52 نقطة

بروكسي 52 نقطة

وتشهد مباريات الجولة الأخيرة المواجهات التالية:

أبو قير للأسمدة × راية

لافيينا × السكة الحديد

الداخلية × بروكسي

وي × مسار

كما خسر أسوان بهدفين نظيفين أمام الداخلية في الجولة الـ33 لدوري المحترفين، ليتأكد هبوطه رسميا لدوري الدرجة الثانية.

وتوقف رصيد أسوان عند 25 نقطة، مبتعدا عن طنطا الذي يسبقه في جدول الترتيب بعدما حقق الأخير الفوز برباعية مقابل هدف أمام راية صاحب المركز الأخير.

طنطا رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ17 ليتأكد بقاءه الموسم المقبل في دوري المحترفين.

وسيقام دوري المحترفين الموسم المقبل من 20 فريقا، بعد هبوط 4 فرق من الدوري الممتاز، وصعود 3 فرق فقط بدلا منهم.

كما يهبط فريقين إلى الدرجة الثانية، فيما يصعد 3 فرق بدلا منهم.

