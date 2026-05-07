آس تكشف تفاصيل الشجار بين فالفيردي وتشواميني.. وقرار تأديبي منتظر

الخميس، 07 مايو 2026 - 18:39

كتب : FilGoal

تشواميني

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية تفاصيل الشجار الذي حدث صباح اليوم الخميس بين فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني لاعبا ريال مدريد.

أوريليان تشواميني

النادي : ريال مدريد

فيدريكو فالفيردي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ونشبت مشادة أمس الأربعاء بين الأوروجوياني والفرنسي، لكنها تطورت اليوم الخميس بشكل أكبر لتصل لاعتداء جسدي.

وبحسب ما جاء في تقرير صحيفة "آس" فإن الأمر بدأ عندما اتهم فالفيردي زميله تشواميني بتسريب تفاصيل شجار الأمس إلى وسائل الإعلام، وهو ما نفاه اللاعب الفرنسي بشكل قاطع، مطالبا زميله بالتوقف عن افتعال الأزمات.

وتصاعدت الأمور بشكل متسارع، مع استمرار فالفيردي في توجيه الاتهامات، قبل أن يفقد تشواميني أعصابه ويعتدي عليه.

وسقط فالفيردي أرضا خلال الاشتباك، حيث تعرض لإصابة في الرأس أفقدته الوعي، ليتم نقله خارج غرفة الملابس على نقالة وسط حالة من الصدمة داخل الفريق.

وبحسب ما جاء في التقرير فقد يتم استبعاد الثنائي من مواجهة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني مع بعض القرارات التأديبية للثنائي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الجولة 35 من الدوري الإسباني الأحد المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

تشواميني فالفيردي الدوري الإسباني
نرشح لكم
جافي: جاهزون لـ الكلاسيكو.. ونلعبه بـ200% من طاقتنا تقرير: ريال مدريد ينتظر ربح الملايين من نيكو باز وسط اهتمام إنتر ميلان ماركا: أزمة في ريال مدريد.. اشتباك جديد بين فالفيردي وتشواميني يصل إلى المستشفى كوبي: مبابي يحتاز الفحوصات الطبية.. واحتمالات المشاركة في الكلاسيكو كبيرة لا جازيتا: فلاهوفيتش يوقف مفاوضاته مع يوفنتوس وينتظر برشلونة تشيزني يحسم مستقبله مع برشلونة: أريد الاستمرار ماركا: توتر داخل ريال مدريد.. ومشادة قوية بين لاعبي الفريق في المران موندو ديبورتيفو: مورينيو يضع شروطه للعودة إلى ريال مدريد
أخر الأخبار
طارق غول لـ في الجول: حظوظ اتحاد العاصمة أكبر في الكونفدرالية.. والفريق أكثر استقرارا من الزمالك 19 دقيقة | الوطن العربي
إيقاف علي ماهر و4 لاعبين ضمن عقوبات الجولة السادسة للمنافسة على اللقب ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تقرير: مفاوضات بين الهلال ونونيز لإنهاء التعاقد بالتراضي ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - بتروجت منفتح على بيع 3 من نجومه في الصيف ساعة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي الدوري المصري لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد ساعة | رياضات أخرى
طلائع الجيش ينهي سلسلته السلبية بالفوز على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - بترول أسيوط إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.. وهبوط صادم لأسوان ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(3) الأهلي.. ثلاثية تشعل الصراع على اللقب
/articles/528680/آس-تكشف-تفاصيل-الشجار-بين-فالفيردي-وتشواميني-وقرار-تأديبي-منتظر